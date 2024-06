“Luce demacrada”: nueva foto de Cazzu alarma a los fans y aseguran que está en ‘depresión’

Cazzu ha vivido uno de los meses más complicados a nivel personal desde que anunció su separación de Christian Nodal y se confirmó que el cantante estaría en una relación amorosa con Ángela Aguilar.

Fue la más joven de la dinastía Aguilar quien se encargó de anunciar en una entrevista exclusiva que es la nueva novia de Christian Nodal, confirmando la noticia, tan solo dos semanas después de la separación del sonorense con la cantante argentina, lo que provocó una ola de hate contra ellos que, como diría Shakira, terminó ‘salpicando’ a Cazzu.

Esto mismo, provocó que la ‘Jefa del Trap’ lanzara un comunicado, donde dejaba ver su preocupación por mantener su privacidad, algo de lo que ya había hablado en el pasado y de lo que hoy está viviendo en carne propia, estando en el ojo del huracán tras una mediática separación que no provocó ella de forma directa.

“Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy, vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa”, mencionó a través de un post, donde aprovechó para aclarar que estaría ausente de las redes sociales para desintoxicarse.

Cazzu lanza contundente mensaje Instagram: @cazzu (Instagram: @cazzu)

Sin embargo, videos y fotos compartidas por su hermana y otras famosas, han dejado ver cómo la está pasando Cazzu en medio de su separación, de la que algunos aseguran que Christian Nodal le pudo haber sido infiel.

Cazzu reaparece en foto de La Joaqui y preocupa a los fans

Mientras Christian Nodal y Ángela Aguilar son tundidos en redes sociales, Cazzu presume su faceta como madre, demostrando que no necesita nada más para sanar que la compañía de Inti, de quien ya presumió su nueva habitación y cómo la ha ido adecuando, armando unas sillitas de madera en forma de conejo para la pequeña.

Tal como la argentina lo prometió, se ha mantenido ausente de las redes sociales, sin embargo, son las mujeres que están a su alrededor las que han dejado ver cómo se encuentra la cantante, y fue una reciente fotografía que tomó ‘La Joaqui’ la que provocó opiniones divididas entre los fans de la ‘Nena Trampa’.

En la imagen se puede ver a Cazzu justo detrás de ‘La Joaqui’, quien aparece posando con una ‘duck face’ mientras carga a Inti, y ha sido esta fotografía la que ha provocado una ola de comentarios sobre el semblante de la argentina, y es que, distintos usuarios encontraron en su mirada tristeza y hasta aseguran que luce más delgada y demacrada.

La Joaqui comparte foto junto a Cazzu e Inti Instagram: @lajoaqui (Instagram: @lajoaqui)

Semblante de Cazzu preocupa a los fans

Aunque la sonrisa de Cazzu brilla en la fotografía, entre los fans de la cantante se abrió un debate en el que, mientras unos decían que se veía mucho más tranquila, y que, incluso, lucía mucho más bonita sin maquillaje, otros, aseguraron que en su mirada hay tristeza e incluso una profunda depresión.

“Esos ojos de Cazzu tienen una profunda tristeza”, “Cazzu tiene mirada triste siempre, eso la hace un ser especial”, “¡Aguante las amigas!.....esas que vienen y arreglan eso que no rompieron”, “Sé que no se opina sobre cuerpos ajenos pero que delgada se ve Cazzu. Espero sea por dieta y ejercicio y no por depresión”.