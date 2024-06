Manuel Velasco revela que su esposa Anahí quizá no vuelva a RBD

Ante la delicada situación por la que se encuentran los integrantes de RBD, Manuel Velasco, esposo de Anahí, reveló que la artista podría no volver a la agrupación, tras todo lo ocurrido en la gira y los problemas por esclarecer las finanzas como resultado de la gira.

Aquí te compartimos qué dijo el político mexicano sobre lo el futuro de su esposa dentro de la agrupación.

Manuel Velasco confiesa que Anahí podría no volver a RBD

Al parecer, la actriz mexicana habría considerado no volver a salir de gira por varios motivos, entre ellos la preocupación por sus hijos pequeños.

“Nuestros niños tienen: 4 años Emiliano, y Manuel 7; ya van a la escuela, a diferencia de los demás integrantes, que son más pequeños y que todavía no tienen que ir al ciclo escolar”, dijo Velazco al programa ‘Ventaneando’.

“Pues para mí era, me acuerdo cuando empezó la gira, en el primer concierto, pues al día siguiente me regresé con los niños para que fueran a la escuela, y luego también se vio que pudieran tener maestras particulares para que no perdieran el ciclo escolar, entonces es más complicado en el caso de nosotros”, agregó.

Manuel Velasco niega haber tomado dinero de la gira de RBD

Por otro lado, comenzaron a surgir diversos rumores que señalaban que el exgobernador de Chiapas habría tomado dinero de la gira, lo cual ya fue negado por él.

“El día de ayer, durante la emisión de su prestigiado programa, se mencionó de manera incorrecta y absolutamente falsa, que un servidor participó en el manejo de la gira mundial Soy Rebelde Tour del grupo musical RBD”, declaró Manuel el programa ‘Hoy’.

“Yo en ningún momento he participado en la administración de la gira, ni como consejero, ni como socio comercial, ni como mánager de nada. Como lo he venido manifestando en muchas ocasiones en otros espacios noticiosos, soy completamente ajeno a cualquier manejo del tour”, agregó.