Los nombres de Christian Nodal y Ángela Aguilar no han dejado de ser tendencia en redes sociales tras confirmar su romance; no obstante, algunas de sus exparejas también han sido involucradas, entre ellas Belinda, es por ello que recientemente el papá de la cantante habló brevemente del tema.

Belinda ha intentado mantenerse enfocada en sus proyectos profesionales tanto en la música como en el mundo de la actuación; sin embargo, la polémica que atraviesa su expareja, Christian Nodal, también comenzó a afectar su imagen como parte de los señalamientos que siguen surgiendo.

Belinda y Christian Nodal Belinda y Christian Nodal ( Medios y Media /Foto: Getty Images)

Papá de Belinda habla por la cantante tras polémica por nuevo romance de Nodal

En medio de su llegada al aeropuerto, la intérprete de “Luz sin gravedad” y su papá, Ignacio Peregrín, fueron interceptados por una reportera del programa ‘Despierta América’, con el objetivo de obtener una declaración sobre la polémica entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, pero Belinda evitó por completo responder.

Ante la insistencia de la reportera, Ignacio Peregrín respondió para hablar de cómo se encuentra su hija, señalando brevemente que se está muy bien y enfocada en sus proyectos profesionales.

“Está contentísima”, comentó el padre de la cantante para evitar cualquier tipo de polémica que se pueda generar posteriormente.

Asimismo, ante los comentarios, Belinda dejó en claro que no hablará de la polémica que enfrenta su expareja, ya que solo quiere compartir con la prensa lo relacionado con su trabajo.

“No tengo comentarios de chismes ni de nada, yo no me dedico a eso. En verdad que no, yo solo hablo de mi trabajo, serie número uno en Amazon Prime, ‘¿Quién lo mató?’, la música. yo solo me dedico a eso”, dijo.

Pepe Aguilar reacciona por primera vez al romance de Nodal y Ángela Aguilar

En medio del escándalo mediático de la pareja, Pepe Aguilar fue interceptado por un reportero de Ventaneando para hablar del polémico romance de su hija, por lo cual habló por primera vez del tema; sin embargo, no emitió una opinión, ya que aseguró que en su momento lo hará.

“En su momento, en su momento voy a dar una declaración”, dijo frente a las cámaras del programa de Pati Chapoy.

Pese a que el reportero intentó obtener más declaraciones sobre la relación que sostiene actualmente Ángela Aguilar, el cantante evitó hablar de las especulaciones que se han generado en redes sociales, por lo cual abandonó el lugar para evitar una nueva polémica que afecte a su familia.