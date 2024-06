¿Reconciliación?: Gala Caldirola fue a consolar a Raimundo Cerda y terminaron protagonizaron romántico momento

Raimundo Cerda y Gala Caldirola protagonizaron un tierno momento durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, y es que al parecer la pareja estaría a un paso de la reconciliación.

Todo comenzó cuando la española se acercó al exGran Hermano tras verlo solo en el patio de lal casona. “Ratón, ¿qué te pasa, estás bien?”, le consultó la exesposa de Mauricio Isla con voz de bebé.

Por su parte, Raimundo le confesó que estaba pensativo por la situación que está viviendo su equipo, asegurando que está pensando en robarle la capitanía a Luis Mateucci, esto luego de que el argentino escogiera

“Me hubiera gustado ir yo, me bajonea perder. Hablé con el Luis y le dije ‘si quieres voy yo’ y me dijo que no, que lo mandemos a él (...) Si yo hubiera sido capitán, habría ido a competir capitán con capitán. Y no habría caído como cayó el Facu, habría durado mucho más”, teorizó, asegurando que González llegó muy “canchero” a la casona pero a la hora de la prueba no fue así.

“Le estoy dando harto vueltas a la idea de ser capitán, me tengo que poner más serio también. Mi equipo me apoya harto. Por ahí escuché que Luis dijo que me faltan cuatro realities para hacerlo, pero cuando conversamos me dijo que yo soy el que más la puede hacer”, aseguró.

Oriana vio todo

Acto seguido, Gala le pidió a Raimundo que la abrazara puesto que tenía frío y este accedió inmediatamente, siendo visto por todos sus compañeros que se encontraban observando atentos cada movimiento.

“Mira las sapas, si no se van una vuelta”, comentó Pangal Andrade al ver a Oriana Marzoli y a Fran Maira yendo a ver qué estaban haciendo la nuev parejita.

“Están peleando”, aseguró la exGran Hermano al ver juntos a sus compañeros, mientras tanto la española respondió: “Qué van a estar peleando, se están comiendo”, aseguró.

“Y no pasa nada, ya está, ya tengo la excusa perfecta”, comentó en tono argentino Marzoli, refiriéndose que ya todo terminó con Raimundo y que tiene su camino libre para conquistar a Facundo.