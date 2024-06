“Te encuentro chanta. Qué m… de capitán que tenemos”: Luis Mateucci provocó la furia de sus compañeros en “¿Ganar o Servir?”

Luis Mateucci se ganó las críticas y el odio de su equipo, esto tras escoger a Facundo González como el nuevo nominado y además, mandarlo a competir en su primer día en “¿Ganar o Servir?”.

Todo comenzó cuando el argentino tuvo que decidir a quién de su equipo dejar en riesgo de eliminación tras la derrota de su compañero ante Pangal. “

Me gustaría que Pangal no se meta en las decisiones de mi equipo”, comentó el argentino, argumentando que la decisión fue de forma unánime.

En ese momento, Camila Recabarren lo contradijo, comentando que Botota se ofreció para ser nominado. “Tienes algo en contra del Facu. Tus estrategias son para ti no más”, le dijo. A lo que Mateucci contestó: “Qué lindo sería que estés del otro lado, así no te aguantamos”.

“No confío en ti como capitán, te encuentro chanta. Qué m… de capitán que tenemos, en vez de ir a competir él, se cuida el c…”, se quejó nuevamente la exMiss Chile. “Búscate otro capitán”, contestó Luis Mateucci.

Por su parte, Facundo también dio su opinión al respecto, confesando que si le molestó la situación: “Prefiero no hablar. No entiendo la decisión de él, creo que la tomó mal, pero la explicación que dio para zafar de la situación fue inteligente”.

Acto seguido, el argentino le reveló a sus compañeros que padece de lumbalgia, entonces una prueba de peso en la espalda lo iba a tener siempre en desventaja. “No iba a decirlo porque es una excusa, pero no importa, no pasa nada”, afirmó.

El ego gigante de Luis

De vuelta de la prueba, el equipo de los “Soberanos” también cuestionaron la decisión de Mateucci. De hecho, la misma Oriana Marzoli se mostró en desacuerdo con su decisión.

“Yo se lo voy a decir a él, porque está feo. Es verdad, nunca se pone a competir”, indicó Marzoli a Raimundo Cerda.

Igualmente, Camila conversó con Mariela Sotomayor sobre el conflicto, asegurando que el trasandino no era tan buen capitán como Pangal.

“Lo que hizo fue de mar…, este pobre viene llegando hoy y lo tiras a una prueba de fuego. En cambio, de Pangal todos dicen que es mandón, pero que es un capitán tremendo”, opinó la periodista al escuchar.

“Ese sí es un buen capitán, vela por el equipo, pero este otro no. Dice que siempre va a velar por él, y tiene el ego gigante de haber h… al Coca. Yo sentía mejor energía del Fabio que de él, porque éste ataca a las mujeres”, afirmó la participante.

La molestia de Facundo duró bastante horas, puesto que posteriormente no quiso cenar con sus compañeros, por lo que Andrade y Austin lo invitaron a la mesa de los señores.

Cada momento me siento menos identificado con mi equipo”, confesó el argentino a sus compañeros.