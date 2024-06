Travis Kelce revela cómo fue su encuentro con el príncipe William tras recital de Taylor Swift

El fin de semana pasado, Travis Kelce no solo disfrutó de otros shows más de su novia, la megaestrella Taylor Swift, sino que además sorprendió al publico al tener una participación estelar en los mismo. Y frente a una audiencia colmada de celebridades, entre las que se destacó no menos que el mismísimo príncipe William junto a dos de sus hijos.

En su más reciente podcast junto a su hermano Jason, la estrella de la NFL habló sobre su encuentro con el príncipe William, y sus hijos George y Charlotte, en el concierto del pasado viernes de The Eras Tour.

¿Qué contó Travis Kelce sobre su encuentro con el príncipe William en el Eras Tour?

“Ni siquiera sabemos si podemos decírselos”, admitió Travis durante el episodio de su podcast New Heights, que se grabó el sábado por la mañana en un pub local. Jason agregó: “Hemos recibido mensajes contradictorios sobre si podemos compartir esta historia o no”.

Como se reportó, el príncipe de Gales, que además estaba de cumpleaños ese día, fue avistado disfrutando desde un palco el show de la cantante estadounidense junto al príncipe George, de 10 años, y la princesa Charlotte, de 9.

“ Amigo, él era el mejor hijo de p*ta ”, dijo efusivamente Travis en New Heights, presentado por Wave Sports + Entertainment. “ Él era tan genial ”, añadió. Su hermano estuvo de acuerdo en que el heredero al trono británico era “increíble” y “un buen tipo”.

Los hermanos contaron que inicialmente no estaban seguros del protocolo para reunirse con la realeza, expresando incertidumbre sobre si debían inclinarse, hacer una reverencia o “simplemente ser un idiota estadounidense y estrecharles la mano” durante las presentaciones. “Queríamos ser educados, especialmente en este lado del charco”, compartió Travis.

“Dijeron que como no estábamos en un evento real oficial, no necesitábamos hacer una reverencia”, agregó Jason. “ Si hubiéramos estado en una reunión oficial de un evento de la realeza, entonces habría sido eso. Pero aun así me dirigí a él como ‘Su Alteza Real ’”.

Jason añadió riéndose: “Nunca me he sentido castrado, y así fue. Eso fue lo más cerca que he estado”. Travis bromeó diciendo que “nunca” había visto a Jason “darle tanto respeto a alguien”.