Ya son 40 años del mejor disco de Prince, “Purple Rain”

Este martes 25 de junio, se cumplió 40 años de la publicación del mayor éxito de Prince, “Purple Rain”, disco de altísima relevancia en la música de la década del ochenta y que es considerado por especialista como uno de los más completos y extraordinario del pasado siglo XX.

El sexto trabajo de Prince Rogers Nelson (nombre completo) fue el segundo que contó con la participación de su agrupación “The Revolution”.

El disco que se destacó gracias a las canciones que todavía se mantiene vigentes por su calidad como “I Would Die 4 U”, “Baby I’m a Star” y “Purple Rain” (grabadas en vivo y luego retocadas en el estudio), piezas que le permitieron alcanzar la impresionante cifra para la época de más de 22 millones de copias de ventas.

Reconocimientos por “Purple Rain”

El impacto de “Purple Rain” ante el público fue marcado, situación que lo ayudó posteriormente en ganar dos premios Grammy en las categorías de mejor interpretación rock de un dúo o grupo con cantante y mejor álbum de banda sonora para medio visual.

El trabajo discográfico significó además, el fin de una carrera ascendente que se inició en 1978, cuando tan solo tenía 19 años, para dar el comienzo de un reinado que seguiría con álbumes como Around the world in a day (1985), Sign ‘o’ the times (1987), o Lovesexy (1988).

“Purple Rain”, también contó con su versión cinematográfica que contó con una mezcla de música y drama. Dirigida por Albert Magnoli, cuenta la historia de un joven músico talentoso conocido como The Kid (el chico), quien tiene problemas familiares y para despejar la mente pasa gran parte del tiempo ensayando con su banda y con su novia, interpretada por Apollonia Kotero. La película basada en el inolvidable disco del siempre recordado Prince, logró el premio Oscar en 1985 a la “Mejor Banda Sonora Original”.