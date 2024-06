El desesperado llamado del humorista Bastián Paz tras estar pasando por complejo momento

El humorista Bastián Paz realizó un desesperado llamado durante el más reciente capítulo de “Que te lo digo”, en donde comentó que tiene intenciones de volver al Festival de Viña del Mar.

“Yo recibo un mensaje de Bastián Paz pidiéndome ayuda, porque me dice ‘estoy muy complicado, estoy en silla de ruedas y necesito urgentemente que me ayudes’. Quedé muy preocupado y le escribo”, reveló el periodista Luis Sandoval en el programa de Zona Latina.

Cabe recordar que el joven se hizo conocido tras su paso por el programa “Coliseo Romano”, espacio que le abrió el camino para llegar a la Quinta Vergara hace 10 años y conquistar al monstruo con su rutina.

Sin embargo, en una entrevista con La Tercera confesó que se encuentra pasando por un mal estado de salud, y es que fue diagnosticado con diabetes insípida, histiocitosis x, hipertiroidismo, y una enfermedad metabólica.

El estado de salud de Bastián

Según explicó Sandoval en la última edición del espacio de farándula, el joven comediante sigue haciendo eventos pequeños, pero su salud le está jugando una mala pasada.

“Me dice que no ha estado muy bien de salud, que está pasando por un periodo bastante complejo. También conversé con la mamá, me contaba que él hace eventos, pitutos, va a bingos. Así se va ganando ciertas luquitas y también tiene una pensión por discapacidad que le ayuda bastante, pero no lo es todo”, explicó el comunicador.

“Hoy tiene 38 años, estuvo hace más de 10 años en la Quinta Vergara y lo único que desea es volver a pararse sobre ese escenario y hacer una rutina de stand up”, complementó el periodista.

Posteriormente, mostraron el video que envió Bastián al programa: “Hola amigos, yo soy Bastián Paz, espero que se acuerden de mí. Yo cuento chistes y estoy en silla de ruedas ahora porque camino, pero me canso mucho. Me gustaría ir a Viña del Mar en silla de ruedas para mostrar los monólogos que tengo, los nuevos chistes, tengo canciones y espero que vean los productores”, expuso.

“Quiero contar que ahora estoy en silla de ruedas. Me gustaría ver si existe la posibilidad de ir nuevamente a Viña del Mar. Sería bonito ir nuevamente y en silla de ruedas. Muchas gracias”, concluyó.