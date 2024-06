“Ella es choriza y eso me encanta”: Elisa Zulueta habló sobre su personaje en “Secretos de familia” que debuta hoy

Esta noche, la actriz Elisa Zulueta se suma al elenco de la teleserie nocturna de Canal 13, que lidera la sintonía en la medianoche y ha tenido buena recepción,“Secretos de familia, justicia para Sara”. Ella personificará a la Rocío Pardo, quien tendrá una estrecha relación con el personaje de María José Illanes y Álvaro Rudolphy.

Dueña de una personalidad avasalladora y un look con el que no pasa desapercibida, “Rocío” es hermana de “Camila” (María José Illanes) y aparecerá en la historia de “Secretos de familia, justicia para Sara” luego de haber cumplido condena en la cárcel por haber asesinado a su cuñado y amante, un hombre que ejercía violencia intrafamiliar.

Su regreso a la vida normal, eso sí, no gustará del todo a “Camila”, ya que su aparición generará conflictos en ella debido a un secreto del pasado que reflotará tras el retorno de esta mujer y que complicará la relación entre ambas hermanas. Además, también serán rivales de amores por “Martín Fernández” (Álvaro Rudolphy), que se terminará convirtiendo en objeto romántico de ambas.

“Ella es choriza y eso me encanta”

Sobre su nuevo papel en telenovelas, Eliza Zulueta comentó que “fue un regalo, lo pasé muy bien y es un personaje muy distinto a todo lo que me había tocado. Además, trabajar con Álvaro (Rudolphy) fue fácil y un aprendizaje, y para mí seguir aprendiendo siempre es muy bueno”, añadiendo que “venía de hacer comedia y llegué a un género que nunca había trabajado (thriller)”.

En ese sentido, confesó que la experiencia “fue interesante, muy diferente y con un lenguaje completamente distinto. Me encanta actuar y tengo la suerte de hacer cosas distintas. Este cambio fue como un refresh, el elenco muy divertido y me reencontré con amigos. Grabar con la Daniela (Ramírez), la Jose Illanes, Simón Pesutic y Álvaro fue refrescante”.

Uno de los puntos que sin duda llamará la atención de este rol será su look, en estilo contestatario y rebelde, en relación a lo que declaró que “ella es choriza y eso me encanta, el look se condice con eso. La Ximena Bernal (encargada del diseño de vestuario) es una experta en armar looks preciosos con los que uno se siente a gusto”.

En torno a esta teleserie en general, Zulueta destacó que “la pluma de Catalina Calcagni (guionista) es notable y es sorpresiva todo el tiempo, pero, sobre todo, las actuaciones son increíbles”, agregó que la apuesta de ficción toca temáticas “fuertes, duras y actuales. Creo que el tema del abuso es un tema que hay que erradicar y la cultura de la violación hay que sacarla para siempre y hay que denunciarla”, sintetizó que invita a que el público siga viendo esta telenovela “porque es tremenda y uno nunca sabe lo que va a pasar”.