“Fue la salvación”: Carlos Pinto apeló a una de sus cábalas para el debut de su nieto en episodio de “El día menos pensado”

El avance del episodio de esta noche de “El día menos pensado”, de TVN, no sólo mostró imágenes de la intrigante historia de una joven que viajará a “planos desconocidos” debido a “una enfermedad que consume su vida”, sino que marcó el debut en pantalla de Noah, el nieto de un año de Carlos Pinto.

Una breve aparición en la que el menor demuestra sus dotes delante de la cámara al involucrarse entre balbuceos y llantos a la dramática escena.

El estreno televisivo del nieto de Carlos Pinto

Se podría que este debut tendría “chocho” al “tata Pinto”, sin embargo, el propio creador sincera en lun.com que “no soy un abuelo chocho”, pese a que reconoce que a Noah “lo quiero demasiado y me roba el alma”.

¿Pero por qué el nieto apareció en pantalla? El propio periodista explica que el origen de esta breve actuación no tiene demasiado que ver con las dotes del bebé, sino más bien con el escaso presupuesto de que dispone para realizar cada episodio de sus producciones televisivas.

“Las producciones que yo hago no son hollywoodenses, están lejos de serlo. Los extras y la gente que se pasea por las cámaras pierde su tiempo y por lo tanto hay que tener un presupuesto para eso y los presupuestos son escuálidos. Siempre he tratado de suplir algunos extras con familiares. Sobrinos chicos, que tienen talento, los he entrenado y los hago actuar. Mis hijos, todos, han salido en mis programas”, cuenta Pinto, quien en sus proyectos televisivos ha echado mano de cuanto familiar y amigo ha dispuesto.

“Sebastián (exfutbolista), la Carla, sus primos, formaron parte de la presentación original de ‘El día menos pensado’, en el túnel (El Tinoco) de San Alfonso. A todos los metí porque desplazar a la gente al Cajón del Maipo y tenerlos ahí todo el día, con alimentación, era muy oneroso así que me acostumbré a poner familiares y amigos, de extras”, explicó.

Carlos Pinto.

El nieto de Carlos Pinto aparecerá brevemente en el episodio de esta noche de "El día menos pensado".

“En esta ocasión, Noah fue la salvación frente al no presupuesto que existía para un bebé y la Carla lo prestó. Fue su primera vez, su debut y por otro lado hay cierta cábala”, prosigue el periodista, quien sólo tuvo elogios para el debut de su nieto en pantalla. “Lo hizo bieeeen. Cuando edité pregunté ‘por qué no lo callaron?’, porque habló (balbuceó) todo el rato, jajajá, pero ya fue”, puntualizó.

“Mi papá es cabalero, le gusta el número cinco, es muy importante para él y Noah es su nieto número cinco (Sebastián tiene cuatro hijos)”, complementa la madre del bebé, quien asegura que su hijo atesorará este momento toda su vida.