Julia Fernándes llegó a “¿Ganar o Servir?” armando polémica: tuvo cita con Austin y causó los celos de Fran

La modelo brasileña Julia Fernándes finalmente ingresó a la casona de “¿Ganar o Servir?”, eso sí, su llegada causó polémicas entre una de las parejas del encierro de Canal 13.

Hablamos de Austin Palao y Fran Maira, esto debido a que la nueva participante reveló que le llamaba la atención el cantante peruano y posteriormente, quiso tener una cita con él.

Todo comenzó en la primera actividad de recibimiento para Julia, en donde tuvo que responder preguntas de las mujeres de la casa. Camila Recabarren le preguntó si se sintió observada por alguno de los hombres, y aunque la brasileña dijo que no, Oriana le aseguró que Rai la miraba.

“No tengo problemas con la edad, he estado con chicos mayores y con chicos menores. El más chico ha tenido 25, pero mi ex tenía más de 50 años, tenía una gran experiencia”, reveló la brasileña de 29 años, contando que se distanciaron tras cinco años juntos.

Gala, quien conoce al ex novio de Julia, corroboró sus palabras. “Es de 50 pero es de estos hombres guapos y cancheros que no representan su edad. Era un tipo súper sexy, guapo, entretenido”, lo definió la española.

Mariela le preguntó a Julia si estaría con alguien que ya está en pareja. “Si las dos personas conversan y dicen que están en pareja, no. Pero si se están conociendo… yo vivo conociendo mucha gente”, admitió la brasileña. Consultadas Fran y Dani sobre sus relaciones, ambas admitieron que se están “conociendo”.

Luego, Fran le consultó por el participante que ve más guapo en la casa, a lo que la brasileña nombró a Austin puesto que ha oído muchas cosas buenas sobre él ya que tienen amigos en común.

“Está todo rico, y está disponible. Lo puede conocer obviamente, aquí están todos libres. No soy celosa”, le aseguró Fran.

Acto seguido, Karla Constant le contó a Julia que, pese a que se integrará a “Resistencia”, podrá escoger intercambiar lugares con una de las Señoras. Sorpresivamente, escogió a Fran.

“Vas a quedar justo en la cama al lado de Austin”, le advirtió la exGran Hermano tras saber que tendría que cambiar roles.

La cena romántica con Austin

Julia entonces tuvo que escoger un hombre para compartir una cena romántica y una mujer para atenderlos. Coherentemente, eligió tener la cita con Austin y tener a Fran para que la atienda.

Aunque intentó mantenerse serena con todo eso, Fran claramente quedó molesta. “No pasa nada. Humillación.com, pero bien”, le dijo a Pangal. Cuando Austin se acercó a ella, se mostró distante y se notaba su molestia porque él no dijo nada.

Pangal y Raimundo le dijeron entonces a Austin que Fran está enojada con él porque cuando le preguntaron si estaba en pareja no dijo nada sobre ella. “No pensé en mencionar algo que es obvio. A mí tampoco me gustó cuando ella dijo ‘ahí está, llévatelo’. Estoy fastidiado”, contestó el amigo de Fabio.

“Te va a servir la cena y va a quedar más picada que la ch…, no te va a querer hablar hoy. Quedó sentida”, pronosticó Pangal. “Yo que la conozco hace tiempo, se puso roja, y tiene miedo de mostrar tanto sus sentimientos”, opinó Rai.

Al mismo tiempo, Oriana y Facundo le comentaron a Fran que Austin está molesto con ella por haberle “cedido” a su hombre.

“Es una manera de decirle que él puede hacer lo que quiera”, se explicó Maira, mientras que Marzoli insistió en que le estaba dando un mensaje erróneo al peruano, que todo podría mal.

Durante la cena de sus compañeros, Fran los sirvió de buena, aunque cada vez que iba a la cocina, cómicamente, pateaba las bandejas y daba a conocer en qué estaban Julia y Austin en el piso de arriba.