Las Vegas: el icónico destino para mujeres que celebran sus despedidas de solteras en la ciudad del pecado

Desde que llegué a Las Vegas para cubrir el paso de Ecuador por la Copa América, me encontré con un espectáculo que, aunque no inesperado, resultó impresionante: las despedidas de solteros y solteras. Las Vegas, con su brillo incesante y su promesa de noches memorables, es el destino favorito para estos festejos, y cada rincón de esta ciudad parece estar dedicado a convertir los últimos días de soltería en una experiencia inolvidable.

PUBLICIDAD

Un recibimiento “picante”

Me hospedé en el icónico Hotel Excalibur, un castillo moderno en medio del desierto. Apenas puse un pie en la entrada, me recibieron dos hombres con torsos desnudos, sonriendo y posando para fotos. Cuando pedí tomarme una con ellos, me informaron amablemente que el costo era de $30 dólares por tres fotos y al oído me dijeron -mientras me sonreían y coqueteaban- “acá nada es gratis”.

No pude evitar reírme al pensar en cómo la ciudad aprovecha cada oportunidad para monetizar la diversión. Esta bienvenida extravagante es solo una muestra de lo que Las Vegas ofrece a quienes buscan despedirse de su soltería con estilo.

Las vegas, Nevada Foto: Gabriela Vaca

El “paraíso” de solteros y solteras

Caminando por el Strip, el famoso boulevard de Las Vegas, era imposible no notar los grupos de hombres y mujeres celebrando. Las mujeres llevaban bandas brillantes que decían “Última noche de solteras”, y los hombres vestían camisetas con mensajes similares.

Los grupos de amigos y amigas reían, cantaban y parecían estar disfrutando cada segundo, convirtiendo la ciudad en un mar de celebraciones que resonaban con la promesa de una noche sin igual.

Otros se alistaban a tomar limosinas convertidas en discotecas y las chicas buscaban los shows de strippers, que se promocionan en todos los hoteles y calles de la ciudad, algo muy atípico en las ciudades de Latinoamérica, especialmente enfocado al público femenino.

Las vegas, Nevada Foto: Gabriela Vaca

Inspiración salida de la pantalla grande

La influencia de la película “¿Qué pasó ayer?” (The Hangover) es palpable en Las Vegas. La película, que se ha convertido en un clásico de la cultura pop, se transmite regularmente en las televisiones de los hoteles, incluyendo el mío.

PUBLICIDAD

Uno de los lugares emblemáticos de la película es el Caesar’s Palace, un lugar repleto de discotecas, casinos y restaurantes de lujo. No es raro encontrar a turistas recreando escenas de la película, añadiendo una capa de fantasía a sus aventuras nocturnas.

Noche de “locos”

Entre los destinos más populares para las despedidas de soltero y soltera se encuentran los shows privados, tanto para hombres como para mujeres. Estos espectáculos, que van desde actuaciones en clubes nocturnos hasta experiencias más íntimas en suites privadas, son una parte esencial de la experiencia en Las Vegas.

Además, lugares como el Omnia Nightclub, Hakkasan y Marquee son favoritos por su música enérgica y ambiente electrizante. Para quienes buscan una experiencia única, los recorridos en limusina por el Strip, con paradas en los mejores bares y clubes, son una opción espectacular.

La noche anterior al partido, en Omnia, se presentó el famoso Dj Steve Aoki, en una fiesta organizada por el Bar. La presencia de personalidades del fútbol, como Neymar Jr, además de periodistas deportivos, era evidente. El ambiente lleno de luces robóticas hizo del espectáculo, una experiencia innovidable.

Las vegas, Nevada Foto: Gabriela Vaca

Historia en cada rincón

Las Vegas no solo es la ciudad de los casinos y las luces de neón; es un lugar donde cada esquina tiene una historia que contar. Desde los shows impresionantes en el Bellagio hasta los bares escondidos en Fremont Street, cada rincón de esta ciudad está diseñado para sorprender y deleitar. Y para quienes llegan aquí para despedirse de la soltería, Las Vegas asegura que cada momento será inolvidable.

Mientras espero el próximo partido de Ecuador en la Copa América, no puedo evitar sorprenderme de cómo Las Vegas, con su vibrante energía y su constante celebración de la vida, se ha ganado su lugar como el destino definitivo para despedidas de solteros y solteras. La ciudad no solo ofrece una atmósfera de celebración perpetua, sino también la promesa de una noche que sus visitantes recordarán para siempre.

Te puede interesar:

Neurofitness: el arte de esculpir tu mente con Catalina Hoffmann

Un estudio revela que las mujeres son más ágiles mentalmente durante la menstruación

¡Histórico! Por primera vez la Copa América 2024 tendrá árbitras