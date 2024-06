“No le pido lealtad, pero...”: Gala Caldirola criticó coqueteo de Oriana Marzoli con Facundo en “¿Ganar o Servir?”

Poco tiempo les duró la buena a Gala Caldirola y a Oriana Marzoli, quienes nuevamente se están enfrentando en el encierro de “¿Ganar o Servir?”.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que las risitas y la supuesta amistad que mantuvieron las españolas terminó con la llegada de Raimundo Cerda, quien primero tuvo una relación fugaz con la ex de Mauricio Isla y luego con la ex de Luis Mateucci. Este hecho generó varias escenas de celos y algunos llantos.

En este contexto, es donde Gala está comenzando a hablar pestes de su compañera de encierro y esta vez criticó la actitud que está teniendo con el nuevo participante, Facundo González.

Esto debido a que Marzoli dice que no le gusta Raimundo ni Facundo, y de todos modos, según ella, coquetea con ambos.

“Si Rai le gusta en serio, que haga lo que quiera. Ella todo el tiempo dijo que no, que jamás, y después se lo come en la actividad, fuera de la actividad. Entonces te gusta o no te gusta”, alegó sin pelos en la lengua.

“Pero no le pidas lealtad a ella contigo, si sabes que no son amigas”, se las cantó clarita Camila Recabarren. A lo que Gala respondió: “No le pido lealtad, pero que no me pida después que yo no esté molesta porque es como contradictorio”, planteó la exesposa de Mauricio Isla.

“Cuando peleamos fue porque ella dijo que jamás se acercaría a Facu porque anda con la Pame que le cae mal, pero ahora la veo muy cerca de él. Entonces se contradice”, remató, enfatizando que le da lo mismo pero que Oriana en varias ocasiones le ha sacado en cara que se contradice.

PUBLICIDAD

Se pelean por Facundo

Ahora, en el próximo capítulo se verá una nueva discusión entre ambas, esto luego de que Caldirola le dijera a su sirviente, Facundo, que fueran a comer juntos en su cama.

Este hecho sacó la furia de Oriana, quien no dudó en pararle los carros: ““¿Por qué rogar tanto? Tantas súplicas”, ironizó luego de ver la escena.

Cuando Gala respondió que Oriana hizo lo mismo cuando tuvo a Raimundo de sirviente, Marzoli contraatacó. “Así con invitaciones directas a la cama, demostrando lo que todo el mundo siempre ha pensado de ti. Dale, dale, disfruta de lo que no te vas a comer jamás”, le disparó a su rival.