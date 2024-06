Selena Gomez y Gigi Hadid usaron el mismo look ‘Merlina’ pero solo una se llevó los aplausos

Si alguien sabe cómo dar de qué hablar con cada uno de sus looks, es Selena Gomez, quien el día de ayer fue captada llegando al programa de televisión de Jimmy Kimmel, luciendo un look por el que fue comparada con Gigi Hadid.

Con una sonrisa radiante y presumiendo una larga cabellera, Selena Gomez, salió airosa con un atuendo que algunos catalogaron como el regreso del look ‘Merlina’; sin embargo, hubo quienes recordaron que la actriz y ex estrella Disney, utilizó el mismo vestido que alguna vez usó la famosa modelo Gigi Hadid y que provocó una ola de comentarios en redes sociales.

Selena GomezSelena Gomez acudió al nuevo lanzamiento de su línea de maquillaje, pero la ausencia de una persona desató sospechas. Getty Images: Selena Gomez, Jon Kopaloff (Jon Kopaloff/Getty Images: Selena Gomez, Jon Kopaloff)

Selena Gomez y Gigi Hadid usaron el mismo vestido

No es un secreto que Selena Gomez luce más plena y radiante de un tiempo para acá, y es que, aunque hubo quienes han arremetido en más de una ocasión por su aspecto físico, criticándola por su peso y los cambios en su rostro debido al lupus, la cantante mantiene su equilibrio alejada de los malos comentarios.

Fue la tarde del 26 de junio, cuando Selena Gomez fue captada llegando al show de Jimmy Kimmel, con un atuendo ‘Merlina’ que más allá de lucir como el famoso personaje icónico de Halloween, le daba un aspecto poderoso y sofisticado.

El look constó de un vestido midi con botones dorados al centro de la colección otoño-invierno 2024 de Versace, que incluía un escote de transparencias y cuello de camisa color blanco con terminación de mangas del mismo tono, que complementó con zapatos slingback, terminando su outfit con un peinado suelto y maquillaje ligero, que corrió a cargo de la estilista de Anne Hathaway, Erin Walsh.

Sin embargo, hubo usuarios que recordaron que la famosa modelo, Gigi Hadid, llevó el mismo vestido, pero sobre la pasarela, donde Donatella Versace, creó prendas bajo una inspiración punk para presentar su colección de la que la hermana de Bella Hadid formó parte llevando esta sofisticada pieza.

El look de Selena Gomez desata comparaciones con Gigi Hadid

Entre las diferencias más evidentes, fue la forma en la que fueron combinados, mientras Gigi Hadid lo combinó con guantes de cuero, zapatos de pulsera y dejó una abertura pronunciada a la altura de sus piernas, Selena Gomez optó por algo mucho más recatado, sin mostrar demasiado las piernas y con zapatos de tacón bajo, mucho más sencillo pero igual de atinado.

Aunque hubo quienes aseguraron que ambas lucieron como diosas con este vestido Versace, no faltaron los haters que comenzaron a atacar a Selena Gomez volviendo hablar sobre su peso, aunque para muchos, este look fue uno de los mejores que ha presumido en sus apariciones públicas.

En las publicaciones donde compararon a ambas estrellas los comentarios no se hicieron esperar y en ellos se podía leer: “Lindo, pero podría adaptarse mejor y más ajustado”, “La están vistiendo como si tuviera 40+. Solo porque haya ganado un poco de peso no significa que necesite diseños de “mujer madura”, “La están envejeciendo”, “Su estilista necesita empacar y seguir a la estilista de Nicola Coughlan para una pasantía sobre cómo vestir una talla grande y no hacer que se parezcan a una suegra”.