Serie de Harry Potter en HBO confirma a sus dos productores y guionistas: No estará J. K. Rowling al mando

La serie de televisión de Harry Potter está comenzando a tomar forma. HBO, en colaboración con Warner Bros. Television, ha nombrado a Francesca Gardiner y Mark Mylod como las cabezas visibles de esta esperada producción. Gardiner, reconocida por su trabajo en “Succession” y “La materia oscura” de HBO, asumirá el papel de showrunner y productora ejecutiva.

Por su parte, Mylod, también conocido por su trabajo en “Game of Thrones” y “The Last of Us”, será productor ejecutivo y dirigirá varios episodios de la serie. Esta nueva serie será una adaptación fiel de los icónicos libros de Harry Potter de la autora J.K. Rowling. Sin embargo, a diferencia de las películas originales, Rowling no estará al mando.

Francesca Gardiner y Mark Mylod se encargaran de la nueva serie de Harry Potter para HBO

Rowling sí participará como productora ejecutiva junto con Neil Blair y Ruth Kenley-Letts de Brontë Film and TV, y David Heyman de Heyday Films, quien produjo las películas originales. Esta colaboración asegura que la serie mantendrá la esencia de las novelas, pero con una visión renovada y moderna.

La serie, que aún está en desarrollo y programada para su lanzamiento en 2026, contará con un nuevo elenco, llevando la magia del mundo de Harry Potter a una nueva generación de fanáticos. Cada temporada de la serie explorará las extraordinarias aventuras de Harry Potter, ofreciendo una narrativa rica en detalles y personajes que los seguidores ya conocen y aman.

Esta nueva adaptación aspira a presentar una versión fresca de la historia, mientras que las clásicas y apreciadas películas originales de Harry Potter continuarán siendo un pilar de la franquicia y estarán disponibles para los aficionados en todo el mundo.

Fanaticos de Harry Potter esperan con ansias la nueva adaptación

Francesca Gardiner, quien fue productora consultora en las temporadas tres y cuatro de “Succession”, ha sido seleccionada como guionista principal después de superar a otros candidatos destacados como Tom Moran y Kathleen Jordan. Gardiner también tiene experiencia en la coproducción de fantasía de HBO y BBC,

Mark Mylod, por su parte, aportará su característico estilo visual y narrativo, habiendo dirigido más de una docena de episodios de “Succession” y trabajando en otras series exitosas como “Game of Thrones” y “The Last of Us”. Su papel como directora y productora ejecutivo será fundamental para darle vida a esta nueva visión de Harry Potter.