“Siempre lo he invitado para que hablemos... Le puedo dar algunos tips”: Pangal Andrade cuestionó las capacidades de Luis Mateucci

Durante el nuevo capítulo del reality “¿Ganar o Servir?”, Pangal Andrade nuevamente encaró a Luis Mateucci tras la decisión de enviar a Facundo a la prueba del círculo de fuego en su primer día en el programa de Canal 13.

Todo ocurrió justo antes de la competencia individual masculina, en donde Karla Constant interrogó a los participantes sobre los conflictos de estos días.

“No es muy buen estratega, siempre lo he dicho. No sé por qué no puso a Toro (Raimundo), Facu viene recién llegando. Si no sabes cómo es la prueba, pongo a alguien que conozco sus capacidades”, dijo Pangal sobre el argentino.

“Ahí le falta un poco más, siempre lo he invitado para que hablemos. Le puedo dar algunos tips, pero no escucha ni siquiera a su equipo”, aseguró el ganador de “Año 0″.

Por su parte, Mateucci se defendió argumentando que no sabía cómo sería la prueba. “Lo había hablado con Rai, pensamos que era lo correcto, pero viendo que perdimos, tengo que hacer un mea culpa”, reconoció después de tener a toda la casa en su contra.

Luis dividió a Resistencia

Posteriormente, la animadora del espacio de Canal 13 le consultó cómo se siente con respecto a los constantes cuestionamientos que recibe de parte de sus compañeros y compañeras, sobre todo de Camila Recabarren y Pangal Andrade.

“Me siento orgulloso, me mira mucho”, expresó con soberbia, agregando que: “Yo creo que Rai nunca dijo ‘tiremos al nuevo’, siempre quiere ir él, porque conoce sus capacidades”, reiteró Andrade. “Sí, lo tengo en cuenta, no como tú con Austin, que no lo tienes en cuenta”, replicó molestó Mateucci.

Para finalizar el tenso momento, Pangal le comentó que “hablé con Rai, se pelearon en tu equipo, lo tienes totalmente dividido”, y segundos después apuntó a Facundo: “Estás solo, para que lo sepas”.

Cabe destacar que luego se llevó a cabo la prueba individual, en donde Andrade se llevó el triunfo y se ganó la preciada inmunidad.