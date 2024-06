“Te sentí pesada conmigo”:La escena de celos de Raimundo a Oriana Marzoli tras llegada de Facundo a “¿Ganar o Servir?”

El coqueteo entre Facundo González y Oriana Marzoli despertó todas las inseguridades de Raimundo Cerda, y es por eso que el chileno y la española protagonizaron una tensa conversación durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”.

El exGran Hermano se acercó nuevamente a hablar con la chica reality para aclarar sus dudas con respecto al interés que tiene por el argentino. El joven le reclamó a la española que anda rara con él, ella le reprochó haber vuelto a acercarse a Gala.

“No te pongas pesada, te sentí pesada conmigo. ¿Es primera vez que ves a este h… en tu vida? Porque es raro, lo conoces el primer día, la Botota me decía que estaban acostados juntos, y a mí me alejan esas cosas”, replicó Rai, agregando que Oriana debe decidirse qué quiere hacer, “porque como andai con este h…, se presta para que digan cosas, son infantiles todos”.

Si se acerca a Facundo, pierde a Rai

Un rato después, mientras se encontraban solas en la habitación de sirvientes, Fran le comentó a Oriana que Rai que si decide empezar una relación con Facundo, Cerda ya no estaría para ella puesto que es “egocéntrico”.

“Es así, cuando ve algo raro se va. Le dolió, es muy egocéntrico y si te ve con el otro no te va a pescar. Te tienes que decidir, si te comes a este h… (Facu), este otro no vuelve. Si te ve con otro comiéndotelo o algo así, lo perdiste”.

“Obviamente no me lo voy a comer”, aseguró Oriana, pero luego admitió que le encanta la situación de tener a dos hombres enamorados de ella.

En paralelo, Mariela Sotomayor le comentaba a Gala Caldirola que ahora Raimundo está sufriendo lo mismo que ella.

“Rai va a tener que vivir lo mismo que viviste tú, salvo que tú estés dispuesta a recibirlo con los brazos abiertos de inmediato. Lo que creo que no”, sostuvo la periodista, a lo que la española respondió que haría lo que sintiera en ese momento y no se dejaría llevar por lo que digan los demás de ella.