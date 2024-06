¿Y Benny? Selena Gomez fue captada con otro hombre que no es su novio y sorprendió a los fans

La nueva aparición de Selena Gomez ha causado comentarios por dos aspectos: el outfit de la cantante y aparecer de la mano de otro hombre que no es su novio, Benny Blanco. Desde que la pareja confirmó su relación a finales del año pasado han ido creciendo sus manifestaciones de amor públicas e incluso él ha llegado a decir que el próximo paso es agrandar la familia.

“Él ha sido la mejor cosa que me ha pasado. Fin. Ha sido mejor que nadie con quien he estado. Llevo terapia desde los 18 años, sé que es lo mejor para mí, y voy a luchar hasta que tenga lo que merezco”, expresó la propia artista en las redes sociales para defender su relación de los críticos.

Selena Gomez está enamorada de Benny Blanco | (Instagram)

“Es como, ya sabes, ‘este es mi nuevo sencillo, esta es mi nueva línea de maquillaje’. Selena Gomez es una desesperada: lanzó una línea de maquillaje, un programa de cocina y más canciones solo para adquirir más fama”, la criticó él en 2020 según RPP, lo que le bastó para ganarse el odio de los fans, quienes rescataron estas declaraciones cuando ella anunció el amor.

¿Quién es el hombre con el que Selena Gomez apareció tomada de la mano?

No obstante, la última salida en la que fue captada Selena Gomez no tuvo que ver con Benny Blanco sino mas bien con su abuelo, que tiernamente la acompañó a su invitación al programa, Jimmy Kimmel Live, reportó Just Jared.

En las postales se ve a la protagonista de Only Murders in the Building llevando un vestido negro de largo midi y ceñido a sus curvas, compuesto por botones y mangas largas que le dieron un aire bastante clásico y sofisticado.

Asimismo, se le nota sonriente y disfrutando del momento, mientras su abuelo camina a su lado siguiéndole el paso, saludando a los fans y paparazzi presentes.