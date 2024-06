Yamila Reyna confesó que no anda con ánimos de comenzar una relación: “Los hombres han sido muy ingratos en mi vida”

A principios de 2023, la comediante Yamila Reyna tuvo un mediático quiebre con el futbolista Diego Sánchez después de que se diera a conocer la infidelidad de éste al principio de la relación. Desde ese entonces, ha permanecido soltera, se le colgaron romances, pero nada cierto.

PUBLICIDAD

Ella estuvo de invitada en el podcast de Eva Gómez, “El Podcast de Eva”, en donde se sinceró sobre su estado sentimental. “Estoy soltera, pero de moda”, bromeó, “el primer año estaba angustiada (2023), pero no decía nada. Ahora estoy en una etapa en donde estoy disfrutando... Estoy muy enamorada de mi trabajo”, agregó.

Gómez le consultó si es que ambas cosas son incompatibles, y la argentina dijo que no estaba segura. En seguida, la española preguntó si es que todavía hay heridas no sanadas, lo que fue negado por la exanimadora de TVN.

“No, ya está superado, pero me estoy divirtiendo. Entonces, no quiero entablar una relación de pareja en este momento. Me quiero seguir divirtiendo y enfocándome en mi trabajo”, continuó.

“No quiero un hombre al lado mío”

La animadora del podcast preguntó si es que es una mujer que acostumbra estar en relaciones, y respondió que sí. “Super, soy re noviera, pero ahora estoy en una etapa súper rica. Tengo viajes planeados, tengo el stand up, la gira que se viene”, comentó.

“Eso quiero disfrutarlo con mi gente, mis amigos, mis colegas. No quiero un hombre al lado mío disfrutando de eso porque es mío y de mi gente, y de los que siempre estuvieron conmigo. Los hombres han sido muy ingratos en mi vida. Hoy no tengo ganas de darle esa energía”, continuó.

Eva Gómez le consultó si es que ha tenido mal ojo para los hombres, y Yamila Reyna señaló que ella cree. La comediante no se contuvo de lanzar una talla a la española y dijo “bueno, por casa tampoco nos quedamos atrás”. Esto ocasionó una explosión de risas y ambas se rieron.