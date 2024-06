Autora de ‘Bridgerton’ responde a polémica que afectará las siguientes temporadas y fans aseguran “arruinó” la saga

Desde su lanzamiento en diciembre de 2020, Bridgerton ha cautivado a audiencias de todo el mundo, convirtiéndose rápidamente en uno de los mayores éxitos de Netflix. Esta serie, basada en las novelas románticas de Julia Quinn, ha logrado atraer a una amplia gama de espectadores gracias a su combinación única de drama histórico y romance apasionado con un enfoque moderno en la diversidad y la inclusión.

Uno de los principales factores detrás del éxito de Bridgerton es su deslumbrante recreación de la era de la Regencia en Inglaterra. La serie no sólo presenta una cuidadosa atención al detalle en términos de vestuario y escenografía, sino que también reinterpreta este periodo histórico con un enfoque fresco y vibrante, musicalizado por versiones orquestrales de éxitos actuales (Taylor Swift triunfando hasta en la Regencia). Cada episodio está lleno de vestidos elaborados, bailes elegantes y paisajes impresionantes que transportan a los espectadores a un mundo de lujo y glamour.

La narrativa de Bridgerton también juega un papel crucial en su atractivo. La serie sigue las vidas de los miembros de la familia Bridgerton mientras navegan por los desafíos del amor, la traición y las expectativas sociales. Cada temporada se centra en un miembro diferente de la familia, proporcionando un abanico de historias interconectadas que mantienen a los espectadores enganchados.

Con el final de la tercera temporada, para la cual se tomó la decisión de cambiar el orden de los libros, surgieron muchas dudas en torno a lo que pasará en la temporada 4 y qué nueva movida harán las showrunners. Por lo pronto, ya han surgido reclamos por parte de los fanáticos luego de una decisión que consideran “desafortunada” por parte de la propia autora.

La exitosa serie ha provocado un fervoroso debate en las redes sociales debido a una importante modificación en su adaptación televisiva y es que, en el episodio final de la tercera temporada, el personaje Michael Stirling fue transformado en Michaela Stirling, interpretada por Masali Baduza. Este cambio de género en un personaje clave ha suscitado tanto alabanzas como críticas entre los seguidores de la serie.

La autora del best seller reconoció la sorpresa y decepción de ciertos fanáticos de Bridgerton al ver que la historia de amor de Fransecsa da un giro extraño en la nueva temporada del programa. Ella, sin embargo, asegura a los espectadores que está profundamente comprometida con ver que el mundo de Bridgerton se vuelva más diverso e inclusivo y pide fe a medida que avanza el show.

Cualquiera que haya visto una entrevista conmigo en los últimos cuatro años sabe que estoy profundamente comprometida con hacer que el mundo de Bridgerton sea más diverso e inclusivo a medida que las historias pasan del libro a la pantalla. Sin embargo, cambiar el género de un personaje principal es un cambio significativo, por lo que cuando Jess Brownell se me acercó por primera vez con la idea de convertir a Michael en Michaela para el programa, necesitaba más información antes de dar mi aprobación.

Confío en la visión de Shondaland para Bridgerton, pero quería estar segura de que podíamos permanecer fieles al espíritu del libro y de los personajes. Jess y yo hablamos extensamente sobre este tema. Más de una vez. Dejé claro que era extremadamente importante para mí que el amor eterno de Francesca por John se mostrara en la pantalla. Cuando escribí When He Was Wicked, tuve que luchar para que se incluyeran los primeros cuatro capítulos, que establecen ese amor. A mi editor le preocupaba que escribir sobre el amor de Francesca por John le restara protagonismo a Michael como eventual héroe de la novela romántica. Pero sentí que si no mostraba cuán profundamente ella amaba a John, y cuán profundamente Michael, su primo, también lo amaba, entonces sus sentimientos de culpa por enamorarse el uno del otro después de la muerte de John no tendrían sentido. No quería simplemente decirle al lector que lo amaban; quería que el lector lo sintiera.