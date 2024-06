Con sentido mensaje por el cumpleaños de su hijo reaparece Mane Swett: “por ser tu mamá, no desandaría ni un solo paso”

La actriz que se encontraba en Estados Unidos por la custodia de su hijo, reapareció en las redes sociales con un emotivo mensaje por el cumpleaños del menor. “Hola mi Gente Buena, ha pasado tanto tiempo. Yo ya aterrizando en nuestro Chile”, partió señalando Swett en su cuenta de Instagram.

“Necesito venir aquí porque primero quiero darles las gracias a todos y a todas por el amor y el apoyo que me han entregado, y con más fuerza todavía, en estos últimos meses. Siempre los veo y siempre están, y cuando no he podido venir, porque la vida se pone como se pone, y vuelvo… siguen aquí, conmigo. Les sorprendería saber que han sido muy importantes para mí? Mucho más importantes de lo que ustedes podrían dimensionar”, afirmó la actriz.

“Gracias por no soltarme”

“Yo soy fuerte porque sigo!, pero ustedes unidos tienen una fuerza Tremenda, que de verdad me siento afortunada de poder recibir a brazos abiertos. Son personas buenas, piadosas y mucho más generosas que tantos que se dicen cercanos. Los quiero. Para los que se quedaron… Gracias por no soltarme”.

Mane Swett agregó que “hoy es el día más importante de mi vida y estoy aquí tan lejos. Hoy nació mi hijo, hoy 27 de Junio es su cumpleaños. Mi Gatito ya es Gato porque cumplió 12 y yo también una tremenda mamá cumpliendo ya mis casi 13 años siendo su Madre. Estamos Grandes. Y seguimos!..Te amo Hijo. Por ser tu mamá, no desandaría ni un solo paso”.

Hace unas semanas la protagonista de “Dime con quién andas” sufrió un duro revés en la corte de Nueva York, luego que el juez a cargo de la causa determinara que la custodia absoluta del menor queda en manos de su padre, John Bowe.