“Es lo mejor que le ha pasado en la vida”: La conclusión de Pamela Díaz tras quiebre de Carla Jara

Mientras el mundo se ensañó con Francisco Kaminski por su término matrimonial con Carla Jara e iniciar un romance con Camila Andrade, Pamela Díaz reflexionó respecto a la puñalada en el corazón que sufrió la exchica Mekano, concluyendo que “es lo mejor que le ha pasado en la vida”.

Así lo contó en su programa Sin Editar, cuando hablaban de las infidelidades junto a Gonzalo Egas y el nombre de Kaminski fluyó de manera espontánea, como arte de magia.

Ahí, La Fiera empatizó con el locutor radial. Si bien, reconoció que lo que hizo fue “feo” y se pasó de “hue...”, lamentó que la gente se le fuera encima, afectando, incluso, su situación laboral.

“Pobre cabro, yo encuentro que es injusto, que te ataquen tanto cuando eres infiel. Problema de ellos dos. Me parece que es feo, pero de ahí a que te quiten de la pega. No te voy a sacar de TNT, no te voy a sacar de un reality”, criticó.

Pamela Díaz por quiebre de Carla Jara

Pero, mientras el exanimador de La Red lo ha pasado mal en temas laboral, a pesar de que anunció su regreso a la radio, quien sí se vio beneficiada con el quiebre fue Carla Jara, puesto que ante la mala suerte en el amor, le llovieron las ofertas de trabajo. Situación que destacó Díaz.

“Que le fueran infiel a la Carla, es lo mejor que le ha pasado en la vida. Mira cómo está ahora, radiante, feliz, tiene promociones por todos lados, entró un canal, está con un programa, está muy bien con su hijo, está haciendo otro libro. Puta, así todos queremos que nos caguen”, agregó “La Fiera”.

“Valió la pena Carla, estás en su mejor momento. Qué pena por Kaminski, a mí es que me da la lata, pero bueno, más huevón. Pero bueno, qué le vamos a hacer, eso no es mi problema”, sentenció.