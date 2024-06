Ex pareja de Charlie Sheen podría tener conexiones con la muerte de Matthew Perry

A ocho meses del lamentable fallecimiento de Matthew Perry, se ha revelado que probablemente su deceso haya sido provocado por varias personas, entre una exesposa de Charlie Sheen.

PUBLICIDAD

Se trata de Brooke Mueller, de 46 años de edad, que se divorció de Charlie Sheen en 2011 tras estar tres años juntos y con quien llegó a tener gemelos. Según una fuente del medio InTouch Weekly, ella conoció al actor de “Friends” cuando coincidieron en un centro de rehabilitación.

A pesar de que se llegó a pensar que Matthew Perry había recaído en las drogas, ya que su autopsia arrojó que su muerte se debía al consumo de una alta dosis de ketamina, su expareja y amiga, Kayti Edwards, pidió hace unos meses que se reabriera su caso.

Brooke Mueller formó una amistad inesperada con Matthew Perry en un centro de rehabilitación

Brooke Mueller, al igual que Matthew Perry, han estado luchando contra las adicciones desde hace bastante tiempo, así que probablemente eso los haya unido.

Se sabe que la exesposa de Charlie Sheen perdió la custodia de sus hijos porque falló una prueba de drogas y alcohol, aunque actualmente la comparten, pero los gemelos viven la mayor parte del tiempo con el actor.

Con respecto a la investigación sobre la muerte de Matthew Perry, las autoridades fueron hasta el centro de rehabilitación donde se está quedando Brooke Mueller para hablar con ella.

En la primera visita de los oficiales, la ex de Charlie Sheen no estaba disponible porque estaba haciendo ejercicio, no obstante, desde que habló con ellos se ha mostrado colaborativa.

Las fuentes de InTouch Weekly revelaron que la fiscalía confiscó el teléfono y portátil de Brooke Mueller, para investigar a fondo qué clase de relación tenía con Matthew Perry. Además, no sería la única a la que se encuentran investigación, ya que se estarían investigando a unos trabajadores de un centro de salud por la distribución irregular de la ketamina.