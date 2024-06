Gala Caldirola comenzó su venganza: la española cenó con Facundo y provocó la furia Oriana Marzoli

Un explosivo momento se vivió en el último capítulo de “Ganar o servir” después de que Oriana Marzoli tuvo un momento de furia, y se fue con todo en contra de Gala Caldirola, mientras ésta se encontraba plácidamente conversando y fumando con Julia Fernandes. El motivo: un hombre.

PUBLICIDAD

Esto después de que Caldirola le diera a Marzoli una dosis de su propia medicina y “coqueteara “con Facundo González. La española invitó a su sirviente a comer a su cama, y lo hizo en venganza por los besos de Oriana a Raimundo Cerda, el joven que estaba comenzando una relación con Gala.

Tras ver que Gala se fue a cenar con Facundo a su cama, Oriana fue a quejarse con el resto de sus compañeros. “A todos los invita a la cama, ¿qué le pasa a esta muchacha con las camas? Evidentemente no le han enseñado que en la cama no se come”, lanzó.

“Y le pasa lo mismo con todos, empezó con Austin y se agobió de ella, Rai también se agobió de ella, y si ha vuelto es porque yo no he querido estar con Rai, y ahora también lo intenta con éste (...) Ahora que ni me dirija la palabra, es la misma historia siempre, no cambia, da igual los años que pasen”, despotricó.

Por su parte, Gala estaba disfrutando del enojo que despertó en su rival, y confirmó que escogió cenar con Facundo a propósito. “Lo estoy haciendo para molestarla. Ella me ha roto las pelotas desde hace más de una semana, le encanta molestarme y ahora se lo va a tener que aguantar”, admitió, agregando que va a seguir haciendo eso.

La furia de Oriana

Al rato, Facundo le reveló a Oriana que durante la cena con Gala la española por su estado sentimental por ella. Entonces, Marzoli explotó contra su rival y se paseó por toda la casa gritándole a todo pulmón a Gala, quien estaba sentada afuera conversando con Julia.

“¿Qué obsesión tiene conmigo, qué le pasa? ¿Está enamorada de mí o qué? Voy a empezar a creer que me quiere comer a mí. ¡Esto ya es acoso! (...) ¡Eres muy pesada, muy pesada! ¿Dónde está la freaky ésta? ¡Obsesionada! ¡Enamorada! Lo siento si te gusto, le vas a preguntar a todos los machos 20 veces a todos en la casa si están enamorados de mí. ¡No te la voy a dar, no estoy enamorada de ti, no me gustas!”, gritó a todo pulmón a Gala.

PUBLICIDAD

Gala estaba en el balcón disfrutando de una amena conversación con Julia, sin inmutarse ante estas provocaciones. La española le comentó a Julia que Oriana está todo el tiempo victimizándose y buscando pelea.

“Se pone celosa y empieza a gritar. Imagínate si yo lo hubiera besado. Ella ahora está rompiendo todo su discurso que anteriormente dio, ella justificó todo el rato que era un juego. ¿Por un juego te pone así?”, preguntó mientras Oriana gritaba ofuscada.

“No me calza. ¿Dos mujeres guapas peleándose por un pendejo de 25 años?”, cuestionó Julia. Gala Caldirola dijo que iba a seguir con esto, y aseguró que Oriana se estaba excusando con que todo era un juego: y ahora comenzó la jugada de la española.