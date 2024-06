“Me decía que era fea”: Daniela Colett entregó impactantes revelaciones sobre su relación con Eduardo Vargas

Una íntima conversación se dio entre la brasileña Daniela Colett y la animadora Faloon Larraguibel mientras ambas lavaban los platos en el sector de los sirvientes en “Ganar o servir”. Ellas hablaron sobre sus relaciones pasadas que tienen un factor en común: sus exparejas son futbolistas.

La brasileña partió la conversación revelándole a Faloon que su ex, Jean Paul Pineda, revisa las historias de ella, pero no le ha escrito. La exchica “Yingo” no dudó en un segundo de esto, y Colett continuó diciendo que su propio exesposo, Eduardo Vargas, también lo hace.

“Mi ex lo mismo, seguramente le escribió a todo el mundo. Pero bueno, así son, infelizmente”, dijo Daniela. Su compañera de equipo preguntó qué es lo que andan buscando este tipo de hombres que buscan y buscan a mujeres, pero no aprecian a la pareja que tienen al lado.

Daniela Colett y Faloon Larraguibel Gentileza: Canal 13

“Mi ex se agarraba a cualquiera”

“Faloon, te lo juro. Mi ex se agarraba a cualquiera, pero ¡cualquiera!. No sabes de lo que yo me enteré después que me separé de él”, reveló Daniela, quien se emocionó después de confesar esto. “Claro que te da un bajón, piensas: ‘¿Quién soy yo? ¿Qué mala mujer soy? ¿Soy tan horrible?’”, agregó.

“Aparte, a mí me decía que era fea, no sabes lo que me decía”, dijo con la voz quebrada. Faloon Larraguibel quedó con la boca abierta al enterarse que Vargas trataba de fea a Colett. “Yo no podía usar bikinis de Brasil porque imagínate (...) Íbamos a cenar, yo me arreglaba y estaba lista, y él se enojaba, tenía que cambiarse mil veces para sentirse bien a mi lado. Cosas estúpidas”, añadió.

Daniela reveló que su mayor miedo al separarse era romper su familia. “Mi mayor miedo era separarme por los niños. Cuando me separé y me empecé a dar cuenta que los niños son mucho más felices y sanos, que si yo estuviera con él”, confesó la brasileña.

“Entonces, todo lo que pasó conmigo, lo que me hizo, lo que sea, me vale... Paso por arriba de eso para que podamos tener una buena relación por los niños (...) Pero bueno, al final son los padres de nuestros hijos y siempre van a estar ahí”, cerró.