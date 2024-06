Nico Solabarrieta y la relación amorosa de su amigo Pablo Galdames con Cata Vallejos: “No sé si están pololeando”

Hace pocas semanas, y antes de encerrarse oficialmente en el reality “¿Ganar o servir?”, Nicolás Solabarrieta y Valentina “Guarén” Torres fueron testigos presenciales del nuevo romance entre Catalina Vallejos y Pablo Galdames.

Fue en Brasil, precisamente en el balneario de Río de Janeiro, donde los jóvenes dieron testimonio del amorío de la exCalle 7 con el expololo de Vesta Lugg, precisamente la figura a la que más aludieron los seguidores de Vallejos cuando la también actriz se decidió a publicar sus encuentros con el futbolista de Vasco da Gama.

El romance de Cata Vallejos con el ex de Vesta Lugg

Críticas más o menos en redes sociales, lo concreto es que con el paso de los días la nueva relación de Catalina pasó a ser el comidillo habitual en cada una de sus publicaciones de Instagram.

Por ello, es que la visita de Solabarrieta y “Guarén” a Galdames dejó varias preguntas para la pareja respecto del nuevo y mediático romance criollo. Y que el propio Nico no tuvo problemas en responder en conversación con un medio de circulación nacional, donde reconoció que su amistad con el futbolista de Vasco da Gama data desde su infancia gracias al vínculo que por décadas tuvieron ambas familias.

No conocía a Catalina Vallejos, la conocí ahí por él. No sé si están pololeando o no, pero están juntos claramente — Nicolás Solabarrieta

“Íbamos siempre a asados en casa de ellos, en Curacaví. Después yo jugaba en la Católica, Pablito en la Unión y nos tocaba enfrentarnos siempre. Estuvimos juntos en Italia cuando Pablo estaba jugando en Cremonese y cada vez que él viene a Santiago nos juntamos. Él ahora está jugando en Vasco da Gama en Río, y cuando se enteró que iba para allá me dijo que no gastara nada en un hotel, que me quedara en su departamento”, contó Nico en lun.com.

¿Y qué tanto sabe de la relación de su amigo con Cata Vallejos? Solabarrieta explica que si bien “no conocía” a la mediática, pudo conocerla “ahí por él”, y que en su breve lapso con ambos quedó más que convencido del incipiente romance.

“No sé si están pololeando o no, pero están juntos claramente. Me cayó súper bien. Es una chica muy encantadora”, finalizó.