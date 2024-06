Pedro Pascal colabora en disco de Omar Apollo con íntima confesión de un momento de angustia: “Pedí que me salvara”

Pedro Pascal realizó una estremecedora colaboración para una de las canciones del nuevo álbum del cantante mexicano-estadounidense Omar Apollo, en la que el actor chileno dio a conocer uno de sus más recientes episodios de angustia.

Fue en el tema titulado “Pedro” donde Pascal puso su voz de fondo, en lo que es su primera incursión musical (antes había actuado en videos de otros artistas, como Sia), donde el chileno relató los padecimientos que sufrió durante la segunda ola de Covid-19 en Europa, y la forma en que trató de canalizar el estrés que implicaba regresar a Estados Unidos en medio de la incertidumbre de la pandemia.

La intimidad de Pedro Pascal en una canción

“Ok. No estoy seguro de cómo empezar esto. Recuerdo, finalicé un trabajo y tenía mucho miedo de volver a Estados Unidos”, inicia el chileno, cuya voz entrecortada se mezcla con la melodiosa música creada por Apollo.

“Era como la segunda ola de Covid en Europa, y estaba yendo desde Budapest a Suiza. Ese fue un lugar al que podría llegar para ganar algo de tiempo y decidir qué podría hacer antes de Navidad”, contó Pascal, quien reconoció haber arribado a dicho país “muy destrozado. Había pasado un increíble tiempo en un trabajo, pero mi corazón estaba bastante destrozado por algo”.

“Y recuerdo haber caminado (...) recuerdo haber pensado el dicho ‘como si me pusiera de rodillas’ (y se solucionara todo), y llegué a una especie de zona residencial, y recuerdo que, literalmente, en un banco del parque me puse de rodillas”, prosiguió su relato el actor nacional, quien reconoció en aquel momento haberle pedido “al banco del parque que cobrara vida y me salvara, porque no sentí que hubiera ningún momento después de ese momento, pero lo hubo”.

“No puedo creer que te esté enviando esto”, concluyó su historia en la canción el artista nacional, cuya colaboración fue elogiada por Omar Apollo, quien en una entrevista promocional de su nuevo disco contó los motivos que lo llevaron a invitar a Pascal a su proyecto.