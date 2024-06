“Qué territorial”, revelan video que muestra cómo actúa William cuando un hombre está cerca de Kate Middleton

El príncipe William y Kate Middelton, los príncipes de Gales, tienen una de las relaciones más sólidas y ejemplares del mundo de la realeza.

Los famosos se conocieron en el 2001 cuando ambos estudiaban en la Universidad de Saint Andrews, historia del arte, y fue amor a primera vista.

Dos años más tarde, en el 2003, Kate y Willian comenzaron a salir y se casaron en abril del 2011 y han formado una hermosa familia con sus tres hijos George, Charlotte y Louis.

Aunque son una hermosa pareja, ha habido rumores sobre una posible infidelidad del príncipe William a Kate, así como sucedió con su padre el príncipe Carlos, quien le fue infiel a su madre, Lady Di.

A pesar de esto, siguen juntos, y durante la lucha de Kate Middleton con el cáncer, William ha sido un gran apoyo y ha estado allí para ella.

Revelan video que muestra cómo actúa William cuando un hombre está cerca de Kate Middleton

Sin embargo, parece que el príncipe William es un poco celoso con Kate Middleton, o al menos así lo evidencia un video que circula en redes en el que muestran cómo reacciona cuando su esposa intenta hablar con un hombre.

En los videos se ve a Kate tratando de hablar con algunos hombres en eventos reales, y el príncipe le toca la espalda o el hombro, y trata de captar su atención y llevársela de allí y no de una forma muy sutil.

Esto sucedió hasta con Tom Cruise, pues cuando intentó hablar con su esposa, o hasta darle la mano como un gesto de caballero para que bajara unas escaleras, William siempre estuvo ahí tratando de impedirlo, por lo que han asegurado que es muy “territorial e inseguro”.

“Pero que inseguro y territorial es William, no me había dado cuenta”, “el ladrón juzga por su condición, no quiere que le haga lo que él hace”, “pero este hombre no la deja ni hablar, pobre mujer”, “siempre está encima de ella que estrés”, “pero bueno no la deja respirar a la pobre, como que tiene mucho miedo que se la quiten”, “que estrés tener a un hombre así encima todo el tiempo”, y “él si puede hacer y engañarla pero ella no puede ni hablar con un hombre que horror”, fueron algunas de las reacciones en redes.

A pesar de este comportamiento y de la supuesta infidelidad, la pareja ya tiene 13 años casados, y en estos momentos se muestran muy unidos mientras enfrentan la batalla cáncer de Kate.