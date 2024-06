¿Quién es la misteriosa mujer con la que se habría casado Ana Gabriel? Esto es todo lo que se sabe

¿Ana Gabriel se casó con una mujer o todo se trata de una broma? La cantante se conectó a una transmisión en vivo en sus redes sociales para hablar con sus fans, con la intención de contarles cómo seguía de las complicaciones de salud que sufrió en Chile.

Sin embargo, el encuentro entre la cantante mexicana y sus fans tomó otro rumbo cuando uno de los seguidores notó un anillo en su mano derecha y le preguntó sobre el significado, ya que aparece en el dedo de compromiso.

Sin muchos rodeos, Ana Gabriel dijo: “ya estoy casada”. Cuenta que se encuentra en planes de la luna de miel para el próximo año, a la que irá sólo con su pareja.

“Ya tengo quien me acompañe a mi luna de miel. A mi luna de miel no va a ir más que dos personas, somos dos nada más, por eso es luna de miel, porque somos dos personas. Antes de la luna de miel voy a estar con mi marido, mi marida, sí creo que es República Dominicana y después de ahí me iré de luna de miel”, dijo Ana Gabriel según la revista People en Español.

De acuerdo la reseña de la revista mencionada, el periodista Jorge Carbajal afirma que ciertamente Ana Gabriel está en una relación con una mujer peruana, llamada Silvana, que conoció por redes sociales y es 30 años menor que ella.