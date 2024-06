Una curiosidad de ´Betty la fea´ que quizá no sabías: Esta es la actriz que ocultó su embarazo durante el rodaje

La historia que conquistó toda una audiencia a nivel mundial hace más de dos décadas, regresa, ´Betty la fea´ es una teleserie que ha sido imposible de superar y aunque actualmente son más las incógnitas que revolotean sobre el cercano estreno, también existen muchos datos de la primera producción que para muchos siguen siendo desconocidos, por ejemplo, un embarazo en pleno rodaje.

PUBLICIDAD

Pasó de la interpretación a la realidad, y es que si eres un buen fanático, recordarás que si hubo una actriz que salió embarazada de manera “ficticia” durante los episodios, Bertha González, interpretada por la talentosa actriz, Luces Velásquez, la integrante del cuartel de las feas reveló que para ese momento tuvo que ocultar su barriguita durante algún tiempo.

Fue en medio de una entrevista, que ´Bertha´ confesó que en su momento solo tres personas se llegaron a enterar de que estaba esperando un bebé, el ginecólogo, su esposo Jaime Lozada y Fernando Gaitán.

“Yo cuando empecé la novela tenía como un vestido de espuma, y cuando quedé embarazada, como ya venía de la tragedia de perder un bebé, entonces sabía el ginecólogo, Jaime y Fernando Gaitán”, reveló la actriz.

Posterior a esto comentó que cuando tenía cinco meses de embarazo y al ya no poder ocultarlo, sus compañeras de grabaciones se las ingeniaban para tapar la barriguita con capetas o hasta con sus propios cuerpos.

“Cuando hicimos las escenas de la liposucción, tenía cinco meses de embarazo. Me sacan el vestido de espuma que usaba y la barriga ya se me notaba. De ahí en adelante, tuvimos que poner a Paula delante de mí para que me tapara, ya que es más chica que yo. Para el séptimo mes, hicimos todo el camino para que Bertha revelara que estaba embarazada”, añadió.

“Betty, la fea: la historia continúa”, se estrenará en Amazon Prime Video el 19 de julio de 2024, una trama esperada por muchos.