“Viví con terror y miedo muchos años”: Beatriz Alegret entregó desgarrador testimonio de la violencia que vivió en su relación con Buddy Richard

Un desgarrador testimonio es el que entregará durante la noche de este viernes la exvedette argentina Beatriz Alegret, al relatar algunos episodios de violencia y maltrato que vivió durante su relación amorosa con el cantante chileno Ricardo Toro, conocido en el mundo artístico como Buddy Richard.

PUBLICIDAD

Así, en la conversación con Julio César Rodríguez, Alegret contará que las agresiones comenzaron casi de inmediato, instante en el que reconoció que “yo debí agarrar mi cartera e irme y no volver nunca más, pero hay inexperiencia, te dice perdóname, no sé que pasó y caes y crees”.

En ese sentido, la exvedette indicó que en un principio, Buddy Richard “era una persona muy amorosa”, pero todo cambió cuando aceptó la propuesta de formalizar la relación tras un mes de haberse conocido. Fue ese mismo día, y en un hotel capitalino donde ocurrió la primera agresión.

“Actúa él, luego nos vamos a la habitación, había una radio, la prendo: está cantando Zalo Reyes. Le digo que lindo que canta él. El primer combo que me pegó llegué a parar a un closet. Así muy fuerte”, contó Beatriz Alegret.

“Viví con terror y miedo muchos años”

Beatriz Alegret también relató que las situaciones de violencia eran seguidas, lo que ella explica en parte por la cantidad de alcohol que consumía Buddy Richard. “Tomaba mucho trago y quizás el trago lo enloquece”, indicó.

Otro de los episodios críticos relatados por Alegret ocurrió en el extinto restaurante “El Parrón” cuando, según sus palabras, el cantante dijo “¿Qué dirá la gente al ver al cantante y la vedette? Me lo decía siempre pero ese día me molestó y le dije ¿Qué dirá la gente, la vedette y el borracho? Le molestó tanto que me pega un cachetadón que fui a parar allá… como me pegaba fuerte me sangraba la nariz. Me levanté, agarré mi cartera, le digo voy al baño y vuelvo. Me escapé, tomé un taxi y me fui a mi departamento…” tras esto confesó que pasó toda la noche debajo de su cama escondida sin siquiera prender la luz para hacerle creer que no estaba en su hogar.

Beatriz asegura que debido a los golpes perdió las muelas. “Viví con terror y miedo muchos años. Si alguien tomaba, yo pensaba oh me va a agredir…la palabra Buddy Richard para mí era terror”.

PUBLICIDAD

La artista argentina incluso dijo que muchas veces le rogó que no la matara. “Me agarra en los brazos, yo tenía un balconcito y me quiso tirar. Es la primera vez que le pedí, por favor Buddy no me mates… lo agarré, le abrí la cara con las uñas y al otro día me estaba buscando”, señaló, asegurando que su familia nunca supo de estas situaciones.

El tormento de Beatriz Alegret terminó cuando escapó del país mientras el cantante se encontraba en un viaje a Australia. Justo antes de dejar Chile, Beatriz fue contactada por Rita Góngora, ex esposa de Buddy quien confesó haber vivido lo mismo y que el haber salido del país, fue lo que le salvó la vida.