Adriana Barrientos recordó su primer escándalo farandulero: “Todo el mundo me gritaba ‘gorreada’ en la calle”

Una de las mujeres más reconocidas de la farándula nacional, Adriana Barrientos, estuvo de invitada en el podcast de las Amikas, en donde habló largo y tendido sobre su paso por el espectáculo chileno.

Al final del programa, la animadora María José Castro habló sobre una cuña que la misma Leona le dio para su libro. “Antes de los 30 me hubiese gustado saber que un ‘te amo’ nunca superará a un ‘te deposité’”, citó la conductora, quien le terminó obsequiando su libro.

Ante este presente, Adriana comentó “este es el segundo libro de farándula en el que aparecí. En el primer libro que aparecí es un ícono en la farándula, que es el libro que hizo Pamela Jiles, ‘Maldita farándula’.”Ahí también hay una mención honrosa que me hicieron como la primera gorreada farandulera. Muy buena mención me hizo Pamela Jiles”.

La gorreada precursora de la farándula

Esto en referencia al escándalo que vivió tras ser víctima de una infidelidad de su antigua pareja, Luis “Mago” Jiménez, quien se involucró con María José López en ese momento que estaba de pareja con La Leona. “Fui como la primera gorreada cuática (de la farándula)”, agregó.

“Fue un momento terrible, todo el mundo me gritaba ‘gorreada’ en la calle. Yo era cabra chica además, tenía como 25 años, ‘gorreada’ me gritaban. La gente pasaba en el auto, me gritaban y se reían. Como que creían que era chistoso que me gritaran gorreada”, reveló.

La Leona fue consultada si es que siente un grado de reivindicación después de la separación de Coté con el Mago, y ella dijo que no. Ella describió su relación con Jiménez como algo de jóvenes de 20, y esta separación es más seria porque hay niños involucrados.

Finalmente, las animadoras le preguntaron si cree que ellos van a volver, y Adriana Barrientos reveló que siempre va a advocar por la familia, y que la mejor opción es la que vele por la tranquilidad de los niños.