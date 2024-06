Adriana Barrientos reveló el origen de sus problemas con Pamela Díaz previos a la demanda: “Ella está enojada conmigo por...”

La panelista de “Zona de estrellas”, Adriana Barrientos, está siendo llevada a Tribunales por Pamela Díaz, después de que ella y Hugo Valencia bromearon en su programa de farándula que La Fiera era una traficante de drogas.

La Leona participó del podcast de las Amikas, en donde fue consultada sobre esta situación legal que la tiene complicada. “Qué tontera más grande”, partió diciendo Barrientos, “en el piso tres estaban declarando todos los del Tren de Aragua y en el piso cuatro estaba yo con el Hugo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esto?”, agregó.

“Cuando nosotros emitimos ese programa al aire, parece que se había caído la señal de VTR. Nosotros somos un programa de cable y cuando se cae la señal al tiro queda Antofagasta, Iquique, Puerto Montt, Puerto Varas, Concepción, quedaron todos fuera y no vieron el programa. En algunas ciudades se pudo ver el programa, por lo tanto fue muy poquito la repercusión y el alcance que tuvo”, continuó La Leona.

Ella señaló que al día siguiente la prensa ni los portales de espectáculos hicieron mención a las bromas que se lanzaron en “ZDE”, y aseguró que Díaz fue quien le dio notoriedad al tema tras anunciar la demanda.

Con respecto a la afirmación que Pamela Díaz habría perdido auspicios por lo comentado en el programa de Zona Latina, la demandada aseguró que La Fiera sigue trabajando con las marcas que habría perdido. “Lo que yo me imagino, y entiendo de esto, es que ella es bien inteligente y es un juego mediático, porque a los tres días saca esta nota en Publimetro, y enseguida va a PH. Y PH, suculenta suma de dinero”, comentó.

Su enemistad con La Fiera

De igual forma, Barrientos fue consultada sobre su relación con Pamela Díaz, “ella está enojada conmigo por el tema de un hombre (...) En el programa (ZDE), yo hice un reclamo formal, porque había un chiquillo en el cual yo había puesto los ojos y Pamela había quedado en hacerme gancho con el chiquillo”, recordó.

La Leona quedó entusiasmada con esta posibilidad y comenzó a ponerse bella para salir a la conquista. Sin embargo, a las semanas se enteró que Pamela habría estado a los besos con el hombre, lo que fue visto por una amiga de Adriana. Al estar molesta, ella contó esta información en su programa de farándula.

Adriana confesó que está dudando de la versión que le entregó su amiga, ya que la Fiera tiene una amiga muy parecida a ella con quien juega padel, y piensa que se pudo haber confundido su fuente. Ella aclaró que nunca pasó nada entre ella y el futbolista que era el objeto de sus afectos.

Posteriormente, le consultaron sobre la identidad del hombre, y poco le costó a La Leona soltar la información, quien citó su meme para dar esta revelación. “¡Ay si, me pillaron! ¡El hombre por el que me peleé con Pamela Díaz fue Esteban Paredes! Me lo sacaron chiquillas, me muero”, bromeó.

“Fue el hombre por el que me tienen demandada el día de hoy. Y lo peor es que parece que Pamela no se lo comió, fue la amiga. Ella es la culpable por vestirse igual. Me pasó por enamorada, nunca más me enamoro ni me fijo en nadie”, cerró.