Beatriz Alegret contó el factor importante que influyó en el quiebre de su relación con Adriano Castillo

Una de las invitadas en el último capítulo de “Podemos Hablar” fue la exvedette argentina, Beatriz Alegret. Al momento de ingresar al programa, el animador Julio César Rodríguez le mostró la confesión de su expareja, Adriana Castillo, sobre un error que cometió en su relación.

PUBLICIDAD

“La verdad es que fui muy egoísta, cuando ella me planteó (tener un hijo), yo tenía 62 años, me lo dice un día y yo le respondí absurdamente, porque fue ridículo lo que le dije, le dije ‘¡estás más loca!’”, contó.

“En vez de disculparme, me quedé con esa declaración y no me di cuenta de que la había dañado, y ella se hirió. Esas cosas locas que yo hice, absurdas que yo hice y que terminaron por marchitar la relación”, agregó el actor.

Las sinceras palabras de Beatriz Alegret

Al terminar el registro del “Compadre Moncho”, el animador le consultó cuánto pesaron estos dichos en el término de la relación. Beatriz señaló que “Yo creo que bastante, porque nosotros éramos muy compañeros, muy compinches, pero uno siempre quiere tener un hijo”, argumentó.

“Yo quizás lo quise tener mucho más adelante en nuestra relación, pero lo quise tener. Pero siempre supe que las cosas tienen un principio, desarrollo y término, a lo mejor era el fin nuestro”, añadió Alegret.

Julio César quería seguir indagando en su relación con Adriano Castillo, y le preguntó cómo fue terminar un vínculo afectivo de más de 30 años de duración, y aseguró que para eso hay que ser valiente. “Hay que ser valiente, pero con Adriano éramos muy buenos amigos, y los amigos se hablan”, contestó.

“Yo últimamente le decía siempre ‘si algún día me enamoro, voy a armar una nueva familia’, y él decía ‘bueno, si es que se enamora...’. A lo mejor él creía que nunca me iba a enamorar, pero llegó el amor a mi vida”, cerró Beatriz Alegret.