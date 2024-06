“Me dolía todo, me dolía la vida”: Carola Julio recordó la desgarradora pérdida de su primer hijo el año 2001

En una emotiva aparición en el programa “Divina Conexión”, conducido por Kenita Larraín, la periodista Carola Julio reveló uno de los momentos más dolorosos de su vida: la pérdida de su primer hijo en 2001, cuando tenía siete meses de gestación. Durante la entrevista, Julio compartió su desgarradora experiencia y cómo ha logrado sobrellevar el duelo a lo largo de los años.

Carola Julio comenzó la conversación confesando que durante muchos años le fue imposible hablar del tema. “Yo antes no podía hablar de esto (…) yo durante años no pude hablar. De hecho había gente que me decía (en ese entonces) ‘Ay Carola, yo sé lo que te pasó’, y yo decía ‘¿Por qué genero lástima?’, más pena me daba”, expresó con sinceridad.

La comunicadora detalló que aquel embarazo no fue planeado, por lo que no era completamente consciente de su estado. La tragedia ocurrió después de un viaje, cuando una ecografía reveló que su bebé había fallecido.

“Cuando yo llego de ese viaje, me tocaba una ecografía que me la fui a hacer al día siguiente y ahí me dijeron que mi guagüita estaba muerta. Tenía varios días de fallecida”, relató.

Julio describió la incredulidad y el shock que sintió al recibir la noticia. “Me acuerdo que había una ventana al frente y yo digo ‘Voy a ir corriendo y voy a saltar’, mira la sensación que tuve: ‘Voy a saltar’. Yo creo que un poco pensando que era entre un sueño; de esta cuestión hay que despertar o esta cuestión yo no la quiero vivir”, compartió.

Luego de recibir la trágica noticia, Carola tuvo que enfrentar el dolor físico y emocional del parto.

“Yo decía: ‘¿por qué tengo que pasar por esto?’”

“Me pusieron la epidural (…) empecé con contracciones no sé, cinco o seis horas. Un dolor (…) yo decía por qué encima yo tengo que pasar por esto si ya hay un dolor interno, emocional, del corazón. Me dolía todo, me dolía la vida”, recordó con voz quebrada.

Pese a la recomendación del médico de no ver a su bebé, Carola decidió hacerlo. “Nace y el doctor me dice ‘No es recomendable que lo veas’. ‘¿Cómo?’, le digo yo. ‘Yo quiero verlo’…Yo creo que eso lo tiene que decidir uno”, relató.

Su madre la acompañó en ese momento, y juntas vieron el cuerpo del bebé. “Lo vimos y yo creo que ese fue el minuto como de convencerme de lo que me había pasado. Tomé consciencia, y ¿sabes qué fue lo que más me gustó? Que yo vi un rostro como dulce, en paz y muy angelical”, dijo emocionada.

“El tiempo me ayudó a ser más fuerte”

Respecto al dolor de una pérdida, la periodista afirmó que con el tiempo, es un dolor con el que aprender a vivir y superar.

“Lo único que te ayuda en esto es el tiempo. No fui a ninguna psicóloga. Quizás me equivoqué porque me quedé mucho tiempo en la casa porque tenía tanta pena”, señaló.

“Finalmente fue el tiempo el que me ayudó a ser más fuerte y a entender lo que me había pasado”, confesó.

En ese sentido, recordó que, pese a las circunstancias, añoraba poder contar su historia. “Yo iba caminando en la calle y había gente que me abrazaba, me escribían y yo decía ‘No quiero que me vean con lástima, quiero que me pregunten qué te pasó y yo contarles mi historia’”, contó. -

“Nadie me preguntaba, sólo recibía el abrazo de contención, de apoyo, que lo agradezco, pero en ese minuto necesitaba hablarlo. Yo quería contarle a la gente lo que me había pasado”, concluyó, agradeciendo el espacio brindado por Kenita Larraín para poder hacerlo.