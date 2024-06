“Me siento muy orgullosa de...”: Eva Gómez contó la firme sobre cómo es su relación con los padres de sus hijos

Esta semana, la animadora Eva Gómez recibió a la comediante Yamila Reyna para una conversación en su programa, “El Podcast de Eva”. Este espacio tiene un segmento insigne que es cuando el invitado puede hacerle tres preguntas a la española, y la argentina no desperdició este momento.

Su pregunta iba dirigida a su vida amorosa y familiar, la cual era bastante rebuscada. La exanimadora de TVN le consultó si es que en el caso hipotético de que pudiera cambiar a los padres de sus hijos, y conservar íntegramente la apariencia y personalidad de sus hijos, lo haría.

A la española le costó entender la pregunta de Yamila, y finalmente respondió que sí. Su invitada no le creyó y bromeó con que se iba a ir, y la exparticipante de “Tierra Brava” justificó su respuesta.

“Hubo momentos tan buenos que los hicimos a ellos, entonces después vinieron, en algunos casos, momentos muy malos. Pero los buenos fueron muy buenos, entonces tendría que obviar los momentos buenos que ya sé lo bueno que fueron”, argumentó.

“Es como apostar a algo sin saber qué tan bueno sería. Yo tuve momentos con los dos padres de mis hijos (Fernando Pesse y Pablo Morales) de verdad espectaculares, épicos, y no quisiera cambiar eso”, agregó.

¿Cómo se lleva con los padres de sus hijos actualmente?

Yamila Reyna le consultó si hoy en día se lleva bien con ambos, y Eva respondió que sí. “Son relaciones muy diferentes, con el papá de mis hijos (Fernando y Matías) es una cosa de amor heavy, y hay un agradecimiento mutuo. Con el papá de Triana es mucho más correcto, es más despegado, pero con un montón de cariño y preservar lo más importante que tenemos que es Triana”, explicó.

“Si bien cuesta llegar a eso cuando uno está recién separado. Me siento muy orgullosa de haber llegado a ese punto por el bien de mis hijos. Si no tuviera hijos, no los ves más y da lo mismo, pero por el bien de mis hijos tenemos todos una buena relación”, añadió.

“De hecho, el papá de Triana tiene una tremenda relación con mis hijos, el papá de mis hijos ve a Triana y la encuentra exquisita. Hay una onda muy rica para todos”, cerró Eva Gómez.