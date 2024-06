“Quería darle un abrazo”: Pincoya cumplió su sueño y se reunió con “Gran Hermano” en Buenos Aires

Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, finalista de la primera edición de Gran Hermano Chile, finalmente cumplió su sueño de conocer en persona a Sergio Soldati, la icónica voz del reality show. Durante su visita a Buenos Aires, Pincoya aprovechó la oportunidad para reunirse con su entrañable amigo, quien la acompañó emocionalmente durante los seis meses de encierro en el programa.

El emotivo reencuentro fue compartido a través de las redes sociales de Jennifer. La influencer dio a conocer detalles de la esperada reunión con Sergio Soldati, en un café de la capital argentina. En el video, la exjugadora del reality mostró su alegría al encontrarse por primera vez cara a cara con el locutor, con quien forjó una conexión especial durante su tiempo en la casa de Gran Hermano.

“Chiquillos, adivinen”, comenzó diciendo Jennifer en el video. “Yo les dije una vez que, cuando viniera de nuevo a Buenos Aires, iba a buscar a alguien muy especial para mí”, relató emocionada antes de presentar a Sergio.

Por su parte, Soldati expresó su alegría por el reencuentro. “Estamos aquí en Buenos Aires con ella, esta señora que ustedes saben me ha hecho enojar, pero con quien también lo hemos pasado muy bien. Al menos yo lo he pasado muy bien”, dijo a la cámara.

En una entrevista con Página 7, Pincoya compartió los detalles del tras bambalinas de la reunión. Contó que comenzó a seguir a Sergio en Instagram y le envió un mensaje para intentar ponerse en contacto con él. “Lo empecé a seguir por Instagram, le escribí y cuando me contestó me quise morir. Lo estuve buscando por varias radios de acá, hasta que él me contestó e hicimos el encuentro acá en un café”, reveló.

Jennifer explicó que conocer a Sergio en persona era un anhelo que deseaba cumplir desde su participación en Gran Hermano. “Quería darle un abrazo a él y cumplir mi sueño de conocerlo en persona. Para mí, él fue una persona muy importante dentro del reality, ya que me conectaba con el exterior”, detalló.

Durante la reunión, Pincoya también aprovechó para agradecer a Sergio por el apoyo brindado durante el programa. “Le agradecí los seis meses que soportó mis malos ratos, mis rabietas… pasamos hartas cosas juntos, así que estoy feliz”, concluyó.