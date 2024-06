Revelan quién es el animador “número 1″ que habría pedido quitarle protagonismo a JC Rodríguez

Hace unos días atrás, Julio César Rodríguez contó en su podcast “Somos o no somos amigos”, que un animador “número uno de la televisión chilena” pidió sacarlo de un programa de televisión, porque le estaba quitando protagonismo. Ahora, en Que te lo digo revelaron quién sería el colega que pidió su cabeza al sentirse amenazado ante su popularidad.

Según desclasificó el periodista Sergio Rojas, sería nada menos que el rubio natural Martín Cárcamo el conductor que solicitó a su jefaturas sacar de su camino a JC puesto que, si bien tenía un rol de panelista en Canal 13, lo habría estado opacando en su rol protagónico del exmatinal Bienvenidos.

“El animador a quien se refiere Julio César Rodríguez... es ¡Martín Cárcamooooo!”, gritó Rojas, revelando que justo le habían contado la historia los antiguos jefes de ambos aludidos.

La fuerte traición a JC

“A mí me traicionó un animador de televisión”, partió su titular. “Me traicionó cuando yo estaba en un trabajo, siempre me decía que era muy bueno, y a la hora de los qué hubo (lo apuñalaba)”, agregó.

“Cuando yo me fui de ese programa, el director que me dijo que tenía que ir del programa, fue tan honesto que me contó la verdad. Que el animador estaba incómodo con mi presencia y que por eso me iban a sacar. Nunca me lo dijo (el animador), siempre me abrazaba y me decía que hacíamos un buen equipo”, continuó.

“El día que me senté en una sillita y una mesa, me dijeron que ‘el animador nos pidió, nos hizo ver que...’. Yo igual caché porque me fueron sacando de a poquito, primero estaba todo el tiempo, después estaba en la mitad. Yo no me daba cuenta porque en ese canal tenía otros proyectos, iba a hacer un estelar”, añadió.

Ítalo se sorprendió al notar la influencia que tenía dicho rostro, y JC contó que se trataba de un animador A de la televisión. “No te voy a contar una historia de una cuestión chica, una historia de Kaminski. Estoy contando de un animador número 1 de la televisión chilena con quien yo compartía horas y horas de programa. No era Rafa Araneda (...) Hizo que me sacaran del programa”, aclaró.

Con respecto a su sentir, él aseguró que le dio lo mismo. “Lo que sí valoré es la honestidad de ese director, la honestidad de esa directora ejecutiva porque otros te hubiesen dicho cualquier cuestión, y ellos me dijeron la verdad”, puntualizó. “Lo único que me dolió, porque había un animador y una animadora, había buena onda con el grupo, era un buen equipo de trabajo. “Yo me fui de ese canal porque tenía la posibilidad de irme, por eso no estaba ni ahí”, añadió.

Su amigo le consultó si es que los rostros tienen tanto poder, y JC le dijo que ya no tanto, y los equipos tienen mucho más poder. Pero en su momento, vio esta situación en distintas ocasiones. “Yo vi mucho esto, lo que pasa es que en esa situación me tocó a mí (...) sacaban a gente que estaba partiendo”, cerró.