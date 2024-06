Roberto Cox reveló qué cualidades tiene que tener una mujer para conquistar su corazón: “Debería estar con...”

El periodista de Chilevisión, Roberto Cox, fue entrevistado por la animadora Eva Gómez en su programa de Radio Agricultura TV, “ForEva”. Él hizo un recorrido por su vida que acumula varias millas aéreas considerando la cantidad de países en donde él ha vivido.

Al escuchar esto, la animadora dijo “ahora entiendo por qué te dicen el ‘soltero de oro’, si para pillarte a ti debe ser lo más difícil del mundo. Entre que vas de un país a otro, quizás cuántos corazones rotos tienes que haber dejado. Si estás acá, no sabemos si vas a estar mañana, con razón”.

Este comentario le causó gracia a Cox, quien se atrevió a entregarle una información de su vida personal. “Te voy a reconocer algo. Yo antiguamente, hace muchos años atrás, cuando tenía una relación que no llegaba al pololeo, a oficializarse, esa era mi excusa número uno. Yo decía: ‘sabes, no me puedo comprometer porque no sé dónde voy a estar mañana’.

Sin embargo, ya no ocupa ese pretexto con sus conquistas. “Esa excusa la dejé un poco de lado porque mi trabajo estable está acá en Chile, tengo un contrato con Chilevisión, me he proyectado a nivel profesional acá en Chile”, reveló.

“Desgraciadamente, el periodismo y la tele son muy traicioneras porque yo puedo hacer carrera en Chile, ser conocido en Chile y tener un buen trabajo en Chile. Pero si el día de mañana me voy a Madrid, en Madrid no me conoce nadie”, contó.

“Vivo bien con mi soltería”

Eva estaba claramente más interesada en saber sobre la vida personal de Roberto Cox, y le preguntó directamente si estaba soltero. Él le confirmó que sí y le lanzó entre risas, “ahí querías llegar”, lo que no fue negado por la animadora.

“Vivo bien con mi soltería”, comentó, pero agregó que no tiene una vida solitaria acá en Chile, siempre tiene amistades a las cuales recurrir.

La española quería saber más detalles, y le consultó qué características tiene que tener una mujer para llegar a su corazón. “Lo que pasa es que yo creo que si el día de mañana estoy en una relación formal, yo creo que tal vez debería estar con una mujer que esté dispuesta a cambiar de país, de viajar y asumir nuevos desafíos”, reveló. Él dijo que debe ser complicado encontrar una mujer con esa inquietud de cambiar de país, lo que para él es muy fácil.

Además, Roberto Cox comentó que con los años se ha puesto más mañoso, y él no tiene planes de tener hijos, ya que tiene muchas aspiraciones y disfruta mucho de su libertad.