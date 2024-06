“Mandó a decir que Facundo ya no me siga en Instagram”: Pamela Díaz reveló insólita petición de Oriana Marzoli a la producción de “Ganar o Servir”

Recientemente, Pamela Díaz dio a conocer una insólita petición que le habría hecho Oriana Marzoli a la producción de “Ganar o Servir”. Así lo afirmó “La Fiera” en un reciente backstage de su programa de streaming “Sin Editar”.

Este domingo, “La Fiera” lanzó un nuevo video en su cuenta de YouTube, allí mostró su viaje a Perú, donde entrevistó en exclusiva a Gonzalo Egas para un nuevo capítulo de Sin Editar.

Fue en ese registro que Fiera fue consultada por un miembro de su equipo sobre a quién le gustaría entrevistar para un próximo “Sin Editar”: “¿a Oriana o a la Chama?”.

La respuesta de Pamela no dejó de sorprender, ya que es sabido que con ambas tuvo conflictos al interior de realities, tanto en “Tierra Brava” como en “Ganar o Servir”.

Sin embargo, “La Fiera” no dudó en responder: “A las dos”, agregando que: “Me encantaría”.

“Yo creo que la Chama me la da”, afirmó la modelo, asegurando que “Ya fue el reality” y que “le conviene ser mi amiga”.

Respecto a la posibilidad de entrevistar a Oriana en su programa de streaming, Díaz sostuvo que: “Y la otra… está más loca que yo así que no creo”.

La insólita petición de Oriana

Pero eso no fue todo, ya que enseguida reveló cuál fue la particular petición que hizo Marzoli a la producción de “Ganar o Servir”. “Imagínate que mandó a decirle a la gente de la producción que Facundo ya no me siga en Instagram”, afirmó.

“Y te dejó de seguir”, le confirmó el miembro de la producción para la sorpresa de Pamela. “Me dejó de seguir. Ooooh”, expresó sorprendida.

Cabe destacar que desde antes del ingreso de Facundo a Ganar o Servir, que se vió hace algunos días en pantalla, mucho se había rumoreado sobre una supuesta “más que amistad” entre el galán argentino y “La Fiera”. Según se supo hace un tiempo, fue Fabio, examigo de Facundo, quien los habría presentado. Sin embargo, todo quedó en especulaciones.

La pelea del siglo entre Oriana y Pamela en “Ganar o Servir”

Además, hace algunas semanas, se supo del fuerte altercado que habría tenido Oriana Marzoli con Pamela Díaz al interior del reality de época. Si bien todavía no se ha visto en pantalla, debido al gran desfase que tiene el programa, fuentes cercanas revelaron a Publimetro que todo surgió luego que la española provocara la molestia de sus compañeros al tener sexo con el argentino Facundo González en el segundo piso de la casona, “gritando escandalosamente”.

“Todo partió porque Oriana Marzoli estaba teniendo sexo con Facundo González, a grito limpio, y varios se enojaron. Pamela se paró y fue a increparla, diciéndole ‘oye es una falta de respeto, eso no se hace, hay un montón de lugares para hacerlo en la casa’”, dieron a conocer.