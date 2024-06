“Mi marido me dijo ‘créete el cuento’”: Exjefa de prensa de la UDI sigue los pasos de Camila Polizzi y debuta en Arsmate

Lily Zúñiga, la exjefa de comunicaciones de la UDI, reveló que decidió incursionar en el mundo del contenido para adultos y se abrió una cuenta en Arsmate, la plataforma conocida como “onlyfans” chileno.

PUBLICIDAD

Al igual que otras reconocidas figuras del espectáculo y la política, tal como Camila Polizzi, la profesional de 46 años incursionó en la plataforma, donde podría facturar cifras millonarias al mes.

Respecto a su decisión de unirse a Arsmate, Zúñiga apuntó a la posibilidad de explorar nuevas oportunidades y desafiarse a sí misma. Además, se refirió a las reacciones que generó esta noticia en su núcleo familiar.

“Empecé a conversarlo en vacaciones. Mis hijos, al comienzo, tuvieron las típicas aprensiones, como que sus compañeros no se enteraran”, comentó Zúñiga a LUN. Sin embargo, destacó el apoyo incondicional de su esposo: “Pero mi marido me dijo ‘dale’. Él me tiró todas las porras. Me dijo ‘créete el cuento, tienes todo para romperla, dale’”.

Sin embargo, también admitió que hasta ahora, no todos están al tanto de su nuevo proyecto. “No he hablado con toda mi familia. Mi hermana no sabe, por ejemplo. Mi papá tampoco. Mi mamá sabe, pero no me quiso decir mucho”, confesó.

“Esta tarde lluviosa te invito a subir la temperatura visitando mi contenido”, es uno de los mensajes sugerentes que acompaña sus publicaciones.

Lily opinó sobre Polizzi

La periodista, y ahora, creadora de contenido, aprovechó de referirse al caso de Camila Polizzi, a quién se le compara, ya que es otra de las figuras políticas que debutó en la misma plataforma y donde estaría obteniendo un sueldo millonario.

PUBLICIDAD

“Tengo 46 años, de partida. La Polizzi, más allá de la política y lo judicial, es una lolita para mí. Es una mujer muy joven, bella, estupenda, no tendría como competirle”, reconoció.

Sin embargo, Zúñiga no dejó de opinar sobre el contexto judicial de Polizzi. “Yo creo que una persona con arresto domiciliario no debería usar su teléfono. Porque más allá de ser una regalía que te permite no estar en la cárcel, y estar en tu casa haciendo tu vida, deberías guardar tu teléfono”, opinó.

Respecto a la comparación que se hace entre ambas figuras políticas, Zúñiga respondió directamente: “Tampoco tenemos comparación. Yo tengo las manos limpias, yo denuncié. Ella está con arresto domiciliario, yo no”.