Arturo Longton se decidió: busca radicarse en Brasil porque en Chile “todos los días hay tragedias, accidentes o encerronas”

Aunque hace un par de años reconoce que venía dándole vueltas al tema, lo concreto es que ahora Arturo Longton se decidió a tomar una decisión relevante en su vida, ad portas de cumplir 46 en agosto, y que tiene que ver con dejar el país para radicarse en Brasil.

PUBLICIDAD

Y es que por estos días el chico reality se enamoró nuevamente con la relajada vida en el país del carnaval y la samba, luego de viajar a Sao Paulo por su trabajo como rostro e influencer de “Juega en línea”.

El viejo anhelo de Arturo Longton

“Me vine la semana pasada por trabajo y me quedé más días para buscar lugares en pueblos cercanos a Sao Paulo. Hace unos años estuve en Ubatuba y Paraty, y son (lugares) súper lindos y tranquilos”, cuenta Arturo en lun.com, quien refuerza la idea que el principal motivo de su decisión tiene que ver con su salud mental.

“La gente en Brasil tiene otra energía, son buena onda, todos sonríen y eso me hace feliz porque yo siempre tengo buena vibra. En cambio, en Chile todos andan amargados y con rabia, y me contamino mucho. Se me hace difícil, porque yo soy medio depre y necesito gente que me tire para arriba”, argumenta Longton, quien ha padecido como varios compatriotas en los últimos años de la violencia y delincuencia en el país.

En Chile todos andan amargados y con rabia, y me contamino mucho — Arturo Longton

“Aunque tengas una buena situación (económica), en Chile no se puede disfrutar de la vida. Ahora tienes que encerrarte temprano en tu casa, todos los días hay tragedias, accidentes o encerronas. De hecho, yo vendí mi auto hace un año por lo mismo. Ni loco me compro otro auto. Además, el clima es horrible y no hay mucho que hacer: ver a la familia o ir a comer a un restaurante y sería”, señala.

“Mi idea es instalarme lo antes posible, porque lo vengo pensando hace dos años y nunca lo hago, porque cuesta. Mis raíces están en Chile y tengo ofertas de pegas buenas. Quiero pensar más en mí y tomar la decisión, pero tampoco tengo apuro. El trabajo en ‘Juega en línea’ me lo permite, porque no requiere un horario convencional y me va increíble. No necesito un emprendimiento”, explica el chico reality, quien cotiza precios de propiedades asesorado de un amigo brasileño que conoció gracias a su hermana mayor.

“Tengo un amigo en Sao Paulo, tiene 60 años y conoce los alrededores. Él me va a mostrar. Mi plan es encontrar un lugar al que pueda venirme siempre, que sea mi primera opción y que Chile sea la segunda. A él lo conocí por mi hermana, que tiene un hotel en Reñaca y él hace años fue a Viña. Hace dos años anduvimos en catamarán en Paraty y Ubatuba. Las playas son preciosas, es súper barato, la gente sonríe, tienen calidad de vida, puedes hacer deporte todo el año al aire libre, hay ricos restaurantes. Pagamos 100.000 en total cuatro parejas”, apuntó.

“No le temo a la soledad, porque me he acostumbrado a ella. Estoy casi siempre solo, mis amigos ya están casados con hijos y tienen trabajos convencionales. Ahora mismo estoy solo en un hotel”, finalizó.