Cinco cosas “extrañas” en el matrimonio de JLo y Ben Affleck: ¿están o no están juntos?

Las especulaciones sobre la relación de Jennifer López y Ben Affleck y su separación cada vez crecen más. Todo apunta a que es inminente que antes de que acabe este año, vuelvan a anunciar su adiós, aunque este sí sería definitivo. En estos siete meses, la pareja ha tenido ciertas conductas que indicarían que el amor, en esa segunda oportunidad que se dieron, les duró muy poco.

PUBLICIDAD

La pareja retomó el romance que dejaron en pausa en el 2004, tras comprometerse en matrimonio. Ella confesó a People: “Una vez que cancelamos esa boda hace 20 años, fue el mayor dolor de mi vida. Honestamente, sentí que me iba a morir”, pero en julio de 2022 pudo concretar ese anhelo, y finalmente se casaron en Las Vegas, con los hijos de JLo como testigos.

Seis meses más tarde ambos se mudaron juntos. Desde entonces comenzaron a revivir ese idilio, esta vez más maduros y con familia a cuesta. Pero, parece que hay una pieza que no termina de encajar en el rompecabeza perfecto del amor de “Bennifer”, y estas son las actitudes que han demostrado desde marzo de este año, que indicaría que el cuento de hadas está por acabar.

De la ausencia a sacar todo casa

Crece el alejamiento

El 30 de marzo de este año fue cuando empezaron a sonar las alarmas para la prensa rosa, pues desde ese día comenzaron a notar el distanciamiento entre ellos. Antes, con frecuencia se dejaban ver juntos, era fotografiados constantemente, pero eso mermó drásticamente.

La acción de JLO que incrementó las sospechas

La “Diva del Bronx”, en medio de todas las especulaciones, presuntamente le dio “like” a una publicación relacionada sobre el deterioro de las relaciones amorosas que hizo la asesora personal Lenna Marsak y que decía: “No puedes construir una relación con alguien que está desconectado de sí mismo. No podemos esperar que alguien nos vea cuando ni siquiera podemos vernos a nosotros mismos. Entablar una relación es la parte fácil. Cuidarla y fomentarla es otra historia. Después de todo, el amor no es un sentimiento, es acción”.

JLo y el polémico Instagram Jennifer López desató polémica tras darle "Me gusta" a una publicación sobre las relaciones amorosas tóxicas. (Instagram @yourcourageouscomeback)

Ben se muda a una casa rentada y la vivienda de la pareja se pone en venta

Jacqueline Newman, abogada especializada en divorcios del bufete Berkman Bottger Newman & Schein LLP, habló de los indicios que apuntan a que Jennifer López y Ben Affleck habrían tomado ya la decisión de disolver su matrimonio.

“Da la sensación de que están intentando modelar la opinión pública dejando caer pistas sobre el fin del matrimonio, pero sin anunciarlo oficialmente”, expresó la abogada.

PUBLICIDAD

Recordemos que Affleck está rentando una casa con valor de 100 mil dólares al mes, mientras que López permanece en su casa de 60 millones de dólares, la mansión que compraron en conjunto ahora están se está considerando vender.

JLo de vacaciones

Para echarle más leña al fuego, el pasado 20 de junio, la estrella musical se fue de viaje con sus amigos para Italia, donde disfrutó de unos buenos días de playa, para luego irse a Francia, para estar en la Semana de la Moda de alta costura. Ella estuvo sola en todo momento. A su regreso a California se reunión con Affleck en una oficina, de donde salió malhumorada.

No dejó nada

Mientras ella disfrutaba de las costas europeas, Ben tomaría la decisión de acabar con todo de la vivienda que compartía de Jennifer. Ahora está enfocado en su carrera y su amigo, el actor Matt Damon lo ha apoyado incondicionalmente para que no recaiga en el vicio del alcohol.