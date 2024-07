El cariñoso gesto de Taylor Swift con Simone Biles por usar una canción suya en su rutina

Simone Biles aseguró ya su viaje directo a París. La superestrella de la gimnasia consiguió su tercer viaje al escenario más importante de su disciplina luego de conseguir la victoria en las eliminatorias olímpicas de Estados Unidos el domingo por la noche, pero, días antes, durante los preparatorios, la gimnasta realizó su especial rutina con un arreglo musical de una artista que también representa muy bien el país de ambas: Taylor Swift.

La gimnasta, que registró un total de 117,225 en los dos días de clasificación para hacerse con el único lugar automático en el equipo de cinco mujeres, mostró sus inclinaciones ‘swifties’ con una canción de Taylor Swift para su rutina con el piso.

¿Cuál fue el gesto de Taylor Swift con Simone Biles luego de que ella usara una canción para su rutina de preparación a los Juegos Olímpicos?

Al son de ‘…Ready for it?’, del album Reputation de Swift, la gimnasta maravilló a los asistentes el viernes 28. La reacción de Taylor en redes sociales no tardó: “ He visto esto demasiadas veces y todavía no estoy lista. Pero ella sí lo está ”, compartió la artista en su cuenta de Twitter, mostrando su apoyo por su compatriota de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, que arrancan el viernes 26 de este mes.

Biles retoma la plataforma más prestigiosa de la gimnasia, como tantos otros deportes, tres años después de los Juegos Olímpicos de Tokio, en donde se retiró de múltiples finales para priorizar su seguridad y salud mental.

Se dirigirá a París como una de las favoritas prohibitivas para asegurar el oro olímpico que ganó en 2016, pero también con cosas en las que trabajar.

La atleta de 27 años viene de ganar un sexto título mundial y su octavo y noveno campeonato nacional (ambos récords), consolidando aún más su estatus como la mejor de su deporte.