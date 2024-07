Pedro Pascal comparte las primeras fotografías en el rodaje de “Gladiador 2” y sus fans le hacen particular petición

El actor hollywoodense, Pedro Pascal, publicó los registros compartidos por Vanity Fair en su propia red social, y como era de esperar, le llovieron los elogios. Incluso sus seguidores aprovecharon de realizarle una particular solicitud: no morir, una vez más.

PUBLICIDAD

La revista Vanity Fair fue la encargada de dar a conocer las primeras imágenes de Pedro Pascal y Paul Mescal en el rodaje de Gladiador II, la esperada secuela de Gladiador, la película del año 2000 dirigida por Ridley Scott.

En las fotografías se puede ver a ambos protagonistas enfrentándose en un duro combate en la arena de pelea, utilizando los característicos trajes y armas de los gladiadores de la Roma antigua.

Por ahora, los primeros registros inéditos nos muestran a los personajes protagonizados por Paul Mescal y Pedro Pascal. El actor irlandés, Mescal, dará vida a Lucius, el sobrino del emperador Cómodo y, por tanto, un guerrero de origen noble que ha crecido a las sombras de Maximus.

Por su parte, el actor conocido por su papel en “The Last of Us” y “Game of Thrones” encarnará a otro protagonista de la secuela: el general romano Marco Acacius, quien entrenó como un aprendiz bajo las órdenes de Maximus. En palabras del director Ridley Scott, Acacius es “un hombre profundamente arrepentido con su vida y que no sabe qué hacer con ella”.

“Please, don’t die”

Pedro Pascal aprovechó de compartir los inéditos registros de Vanity Fair en su cuenta personal de Instagram Pascalispunk. En particular, el actor optó por publicar la secuencia de fotografías donde se le puede ver enfrentándose a Lucius en la arena del Coliseo: “Uh. Oh”, escribió en el post.

Como era de esperar, a los pocos minutos desató la euforia de sus seguidores, quienes llegaron rápidamente a dejar cientos de comentarios, mostrándose expectantes con el estreno de la “película del año”. “Esto va a ser épico”, “Estoy expectante”, “Ya quiero verla”.

PUBLICIDAD

Pero eso no es todo lo que llamó la atención. Entre los comentarios se destacaron algunas particulares peticiones de los fans que señalaban: “Porfavor, no mueras” y “Creo que hablo por todos cuando les pido amablemente que no mueran ni una sola vez” y “No termines como Oberyn por favor”.

Lo cierto, es que dichas sugerencias tienen que ver con la recordada muerte del Príncipe Oberyn Martell, interpretado por Pedro Pascal, en la serie Game of Thrones. Martell muere en un combate a muerte, donde se enfrenta a “La Montaña”, quien le aplasta los pulgares contra los ojos y destrozándole la cabeza.

“Todos sabemos cómo terminó la arena para ti la última vez”, “No tiene un buen historial en este tipo de peleas”, fueron otros de los comentarios que aludían a su muerte en GOT.

Gladiador 2 se estrenará el 22 de noviembre del 2024, y promete ser una digna secuela del filme predecesor. En palabras de Pedro Pascal “Esta película tiene una identidad moldeada por su legado (Maximus). No tendría sentido que no lo hiciera”.

Revisa las imágenes a continuación:

Pedro Pascal Pedro Pascal en Gladiador 2 por Vanity Fair