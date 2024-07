¿Pidió que lo sacaran?: Jordi Castell cuenta la firme sobre la supuesta tensión entre Raquel Argandoña y Viñuela

Según las especulaciones del mundo de la farándula de estos, Raquel Argandoña se habría enojado con José Miguel Viñuela y le habría pedido a los productores del programa que echaran a su compañero de TV+.

A partir de la información que entregaron los panelistas de “Zona de Estrellas”, “La Quintrala” estaría pidiendo la cabeza del animador tras bromear con una foto íntima filtrada de Félix Ureta.

“Viñuela estaba obsesionado por festinar con aquella foto. Él estaba obsesionado por mostrársela a las maquilladoras, a las estilistas, al equipo del ‘Sígueme’. Esa es la información que me llegó a mí, que estaba obsesionado con reírse y burlarse de la foto de Félix”, comentó Pablo Candia en el espacio de Zona Latina.

En este contexto, es donde Jordi Castell habló en exclusiva con Publimetro mientras se encontraba disfrutando del desfile de Adolfo Domínguez, que se realizó en el Centro Cultural del Palacio de La Moneda.

“Yo no contesto rumores, sobre todo sí no son ciertos. No entro ahí”, aseguró el compañero de Argandoña y Viñuela, descartando cualquier mala onda entre ambos rostros.

¿Jordi volverá al mundo de la farándula?

Posteriormente, fue consultado sobre si volvería a trabajar en el mundo del espectáculo en la pantalla chica, como su antiguo rol en Primer Plano.

“No sé, no me lo he planteado, pero no es algo que me atraiga en este minuto estar hablando de cosas que ya hablé. Me divierte mucho más lo que estoy haciendo. Es como hablar temas más de adulto, más positivos, probablemente más superfluos, que tienen menos repercusión”, aseguró sobre su actual programa por TV+, el cual describió como un lugar en donde va a hablar con sus amigos.

“Siento que hay que tener un poquito de espíritu para trabajar en la farándula. Que no lo tengo yo en este minuto, no estoy diciendo que sea bueno o malo”, sentenció.