“¿Por qué a mí los tíos me ven la cara de tonta?”: Oriana Marzoli tuvo que ser consolada por Pangal tras romper en llanto por Facundo González

Oriana Marzoli está pasando por un mal momento dentro del encierro de “¿Ganar o Servir?”, y es que la española está sufriendo por amor.

Así se vio en el más reciente capítulo del reality de Canal 13, en donde la participante rompió en llanto tras ver las acciones de Facundo González con las demás compañeras durante sus primeros días en el programa.

Todo comenzó luego de una discusión entre ambos, en donde el argentino le preguntaba a Oriana por qué lo estaba ignorando, a lo que ella no quiso contestar. Acto seguido, se le vio bastante afectada tras verlo con Julia Fernández.

“¿Qué pasa?”, le pregunta Pangal Andrade luego de verla en sillón cubriéndose con una manta. “Nada”, respondió la española con una voz quebrada.

Tras la insistencia del deportista, Marzoli se sinceró: “¡Uy, es que me da rabia! Lloro de la impotencia porque me dan rabia las cosas”, expresó de entrada.

Acto seguido, Oriana explicó que estaba enojada con ella misma puesto que sabía que no tenía que abrir su corazón a alguien nuevo. “Por eso soy una cerrada, por eso nunca no quiero conocer a nadie y tenía la actitud que yo tenía cuando llegué y no me gusta nadie, no quiero nada”.

“No sé por qué no puedo fijarme en gente más normal, me da rabia conmigo misma. Entonces, ahí ya se me han ido los enanitos al bosque porque ¿por qué a mí los tíos me ven la cara de tonta? Por eso no me apetece conocer a nadie y me cierro porque me dan asco todos”.

“Él tiene orejas de cerdo, boca de cerdo, patas de cerdo, es porque es un cerdo y punto”, sostuvo. “A ver si por una vez en mi vida en este reality tengo que aprender a hacer las cosas bien, por eso veo una red flag y a tomar por culo”, sostuvo, haciendo un gesto con la mano.

¿Oriana va por Rai?

“¿Quieres algo sano para ti? Es el Toro”, le aconsejó Pangal, refiriéndose a Raimundo Cerda. “Entonces es todo, voy a quedarme con él”, aseguró la española.

“Es que a ti te gusta un hueón que no puedes controlar tampoco, y al ‘toro’ lo puedes controlar, hacer lo que quieras”, reflexionó Andrade sobre los gustos de su amiga.

“Pero es que quiero algo sano... Siempre es el mismo perfil. El que todo el mundo me dice: ‘ese no’ y yo digo sí, ese sí”, sentenció molesta Oriana, haciendo alusión a que tiene un patrón en este aspecto.