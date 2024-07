Stranger Things: Maya Hawke revela un importante detalle sobre la quinta temporada de la serie

Una de las series del momento hace ya algún tiempo fue Stranger Things pero como suele suceder cuando las cosas tardan en llegar, los fans comienzan a impacientarse e, incluso, aburrirse de esperar. En una reciente entrevista, Maya Hawke volvió a generar expectativa por el hit de Netflix al revelar un detalle muy importante.

La actriz ha hablado en Podcrushed sobre esta tanda final de episodios del que, probablemente, sea el gran show estandarte de Netflix. Se sabe que esta quinta temporada constará de ocho episodios que están perfilándose para ser épicos cada uno.

¿Qué dijo Maya Hawke sobre la quinta temporada de Stranger Things?

En su entrevista, Hawke, que interpreta a un personaje querido como lo es Robin, contó el motivo por el cual les ha llevado tanto tiempo terminar la quinta temporada: “ Lleva mucho tiempo escribir cada temporada y mucho tiempo rodarlas. Básicamente estamos haciendo 8 películas ”.

Estas palabras alientan a considerar que se pueda trata de una temporada similar al cierre de la cuarta, cuyos capítulos siete, ocho y nueve tuvieron duraciones de 98, 85 y casi 150 minutos respectivamente. No resulta algo muy descabellado de pensar ya que los hermanos Duffer han prometido que la temporada final dará todas las respuestas que han quedado en el aire sobre el Upside Down.

La nueva temporada estará compuesta por ocho episodios, comenzando con “The Crawl”. Según Jeff Sneider, los títulos de los episodios siguientes serán: “The Vanishing of [Spoiler] Wheeler,” “The Turbow Trap” (o posiblemente “The Turnbow Trap”;), “Sorcerer,” “Shock Jock,” y “Escape From Camazotz”. Aunque no se han confirmado las duraciones exactas de los episodios, se especula que el primero, con un guión de aproximadamente 100 páginas, podría superar la hora de duración.