Todas las veces que Mr. Beast ha hecho grandes regalos: casas, autos y todo tipo de excentricidades

La fama de Mr. Beast como una de las mayores celebridades de Internet no se basa sólo en sus videos. Aunque su contenido es curioso y atractivo para millones de personas, el influencer estadounidense también busca llegar a personas que seguramente no lo conocen por su material en las redes sociales.

Tal es el ejemplo de un poblado rural y humilde en Colombia, que afectado por las condiciones climáticas de la región, tiene familias que perdieron sus casas o medios de transporte.

Mr. Beast acudió al rescate y regaló al menos cuatro casas a personas que habían perdido todo. Además, obsequió motos, bicicletas y dinero para quienes lo necesitaran.

Después de haber conseguido su éxito en las plataformas de Internet, Mr. Beast dedicó uno de sus canales a la filantropía, en donde pueden encontrar todo el trabajo que hace en pro de las familias más necesitadas.

Regalos más alucinantes de Mr. Beast

Recientemente, aparte de los regalos que hizo en Colombia, Mr. Beast regaló 100 casas a familias necesitadas en Jamaica. Tiene un video que se titula “Construí 100 casas y las regalé”, y sin muchos rodeos eso es lo que hizo el famoso youtuber.

“Cuando ayudamos a la gente (curando a 1000 ciegos, construyendo 100 casas, 100 pozos, etc.), la gente se enoja y dice ‘yo no debería hacer esto y los gobiernos deberían hacerlo’. Sí, lo ideal es que un YouTuber no sea el que solucione estos problemas, pero yo no me quedaré sin hacer nada”, dijo en un posteo de X, el creador de contenidos y empresario.

Y no sólo se trata de ayudar a los necesitados. Mr. Beast también ofrece regalos excéntricos, como cuando por su cumpleaños ofreció 26 carros de Tesla, incluyendo una Cybertruck simplemente comentando una de sus publicaciones de Instagram.

Hay un video en su Instagram en el que él mismo se sometió al reto de correr con dinero en efectivo. Inició con 20 mil dólares, en dos bolsos y terminó con 100.000. Este dinero, obviamente, lo regaló en alguno de sus retos.