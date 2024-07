Childish Gambino estrena tráiler de su primera película ‘Bando Stone & The New World’

Donald Glover, conocido en el ámbito musical como Childish Gambino, sorprendió a los espectadores de los BET Awards 2024 al presentar el tráiler de su próxima película, “Bando Stone & The New World”.

Este adelanto cinematográfico, que fue mostrado en una versión abreviada durante la transmisión y luego publicado en su canal de YouTube, transporta a los espectadores a un mundo post-apocalíptico desolado.

En el tráiler, Glover encarna a Bando Stone, un músico reconocido que se encuentra solo en un paisaje desértico plagado de criaturas inusuales como calamares gigantes y aves emú amenazantes. Su camino se cruza con el de una mujer y su hijo, formando un grupo que navega por este nuevo orden distópico, enfrentando los desafíos que presenta este entorno devastado.

La doble faceta de Glover

Además de actuar en “Bando Stone & The New World”, Donald contribuirá con la banda sonora de la película.

Para muchos fanáticos, esta dualidad entre cine y música refleja su versatilidad artística, consolidada por su reciente lanzamiento de álbumes bajo su nombre artístico. Tras el éxito de “3.15.20″, Glover lanzó una versión actualizada titulada “Atavista” en mayo de este año.

Acompañando el estreno de la película, el estadounidense ha anunciado “The New World Tour”, una extensa gira que abarcará América del Norte, Europa, Australia y Nueva Zelanda, comenzando en agosto.

Durante la entrega de premios, el también comediante añadió un toque de humor al expresar su deseo de recibir más premios BET:

“Estoy muy emocionado de estar aquí, pero antes quería desahogarme. No es nada personal, pero siento que debería tener más premios BET. Lo digo en serio. Son los Black Entertainment Television Awards. ¿Cuánto más entretenimiento tengo que hacer? Porque es sólo la matemática del hecho. Realmente no tiene sentido.’’

Y concluyó: ‘’Tengo más Grammys que Will Smith, lo que no tiene sentido, pero tengo la misma cantidad de premios BET que Sam Smith. ¿Eso tiene sentido para vosotros? Sam Smith y yo estamos codo con codo en los Black Entertainment Television... Si tengo que hacer ‘Baby Boy’ o algo así, avísame. Haré que Jonathan Majors me haga una llave de cabeza, me afeite la cabeza, lo haré”.